Пирог из слоёного теста с курицей, грибами и сыром

Рецепт приготовления

Мелко нарезанную луковицу обжарить на сковороде на растительном масле до золотистости, затем добавить достаточно мелко нарезанные грибы.

Жарить на среднем огне около 5 минут, пока не испарится лишняя жидкость из грибов.

Лук с грибами посолить, поперчить.

Форму для выпечки застелить бумагой для выпечки и распределить по дну формы слоеное тесто.

Разложить тесто как в видео, по краям выложить куриное внутри, в внутрь грибную начинку.

Сверху посыпать сыром.

Отправить в разогретую духовку запекаться при температуре 180 градусов на 15 минут.