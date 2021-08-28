Пирог из слоёного теста с курицей, грибами и сыром

Ингредиенты
- 500 гр. готового слоеного бездрожжевого теста
- 200 гр. куриного филе
- соль
- перец
- 100 гр. сыра
- 1 луковица
- 500 гр. грибов (я готовила с шампиньонами)
- растительное масло.
Рецепт приготовления
Мелко нарезанную луковицу обжарить на сковороде на растительном масле до золотистости, затем добавить достаточно мелко нарезанные грибы.
Жарить на среднем огне около 5 минут, пока не испарится лишняя жидкость из грибов.
Лук с грибами посолить, поперчить.
Форму для выпечки застелить бумагой для выпечки и распределить по дну формы слоеное тесто.
Разложить тесто как в видео, по краям выложить куриное внутри, в внутрь грибную начинку.
Сверху посыпать сыром.
Отправить в разогретую духовку запекаться при температуре 180 градусов на 15 минут.
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