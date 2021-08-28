Четыре вкуса

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Пирог из слоёного теста с курицей, грибами и сыром

Фото к рецепту: Пирог из готового слоёного теста с курицей, грибами и сыром

Ингредиенты

  • 500 гр. готового слоеного бездрожжевого теста
  • 200 гр. куриного филе
  • соль
  • перец
  • 100 гр. сыра
  • 1 луковица
  • 500 гр. грибов (я готовила с шампиньонами)
  • растительное масло.

Рецепт приготовления

Мелко нарезанную луковицу обжарить на сковороде на растительном масле до золотистости, затем добавить достаточно мелко нарезанные грибы.

Жарить на среднем огне около 5 минут, пока не испарится лишняя жидкость из грибов.

Лук с грибами посолить, поперчить.

Форму для выпечки застелить бумагой для выпечки и распределить по дну формы слоеное тесто.

Разложить тесто как в видео, по краям выложить куриное внутри, в внутрь грибную начинку.

Сверху посыпать сыром.

Отправить в разогретую духовку запекаться при температуре 180 градусов на 15 минут.

Видео

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