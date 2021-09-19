Четыре вкуса

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Вкусное варенье из винограда кишмиш за 3 минуты

Фото к рецепту: Варенье из винограда кишмиш за 3 минуты. рецепт на зиму.

Ингредиенты

  • виноград - 1 кг.
  • сахар - 350 гр.
  • желфикс 3/1 - 1 пак.

Рецепт приготовления

Смешиваю желфикс 3/1 с двумя столовыми ложками сахара. Высыпаю килограмм винограда в кастрюлю с толстым дном, добавляю желфикс сахаром, перемешиваю. Ставлю на плиту на минимальный режим, добавляю примерно 100 мл воды, если виноград хорошо даёт сок то воду добавлять не нужно. Постоянно помешивая на минимальном огне довожу до первого кипения. Варенье закипело первый раз, добавляю 350 г сахара. На минимальном огне растапливаю сахар, как только сахар растопится, ставлю плиту на средний режим, довожу до второго кипения постоянно помешивая.

Варенье закипело во второй раз, варю 3 минуты постоянно помешивая. Разливаю горячие варенье по стерильным банкам переворачиваю вниз крышкой, укутываю, оставляю так до полного остывания. Вкусное варенье готово! Приятного аппетита.

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