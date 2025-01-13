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Четыре вкуса

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Рецепт томленой говядины с сухофруктами

Фото к рецепту: Томлёная говядина с сухофруктами по-египетски

Ингредиенты

  • говядина - 1000-800 г
  • лук - 1-2 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • красное вино - 0,5 ст.
  • томатная паста - 50 г
  • чеснок - 2-3 зубчика
  • сухофрукты (изюм, чернослив, курага, инжир)
  • имбирь натертый - 0,5 ч.л.
  • корица - щепотка
  • перец душистый
  • перец черный
  • перец красный острый
  • соль
  • вода
  • растительное масло

Рецепт приготовления

Мясо нарезать кусками, примерно, 3 на 3 сантиметра.

Овощи почистить и нарезать довольно крупными кусочками.

Сухофрукты хорошо помыть, а если слишком сухие, то лучше замочить на несколько минут.

Подрумянить куски мяса на сильном огне до золотистой корочки.

Добавить крупно нарезанные лук и морковь и жарить еще минут 5 на сильном огне.

Положить в сковороду чеснок и имбирь, готовить еще 3 минуты.

Снять сковороду с огня и выложить содержимое в жаровню.

Влить вино, добавить томатную пасту, специи, соль.

Долить водой, так, чтобы мясо было покрыто жидкостью и аккуратно перемешать.

Поставить жаровню на огонь и тушить мясо около часа.

Затем добавить сухофрукты и тушить ещё полчаса.

Фото рецепта

Томлёная говядина с сухофруктами по-египетски: шаг 1
Томлёная говядина с сухофруктами по-египетски: шаг 2
Томлёная говядина с сухофруктами по-египетски: шаг 3
Томлёная говядина с сухофруктами по-египетски: шаг 4
Томлёная говядина с сухофруктами по-египетски: шаг 5
Томлёная говядина с сухофруктами по-египетски: шаг 6
Томлёная говядина с сухофруктами по-египетски: шаг 7
Томлёная говядина с сухофруктами по-египетски: шаг 8
Томлёная говядина с сухофруктами по-египетски: шаг 9
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