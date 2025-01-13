Рецепт томленой говядины с сухофруктами

Ингредиенты
- говядина - 1000-800 г
- лук - 1-2 шт.
- морковь - 1 шт.
- красное вино - 0,5 ст.
- томатная паста - 50 г
- чеснок - 2-3 зубчика
- сухофрукты (изюм, чернослив, курага, инжир)
- имбирь натертый - 0,5 ч.л.
- корица - щепотка
- перец душистый
- перец черный
- перец красный острый
- соль
- вода
- растительное масло
Рецепт приготовления
Мясо нарезать кусками, примерно, 3 на 3 сантиметра.
Овощи почистить и нарезать довольно крупными кусочками.
Сухофрукты хорошо помыть, а если слишком сухие, то лучше замочить на несколько минут.
Подрумянить куски мяса на сильном огне до золотистой корочки.
Добавить крупно нарезанные лук и морковь и жарить еще минут 5 на сильном огне.
Положить в сковороду чеснок и имбирь, готовить еще 3 минуты.
Снять сковороду с огня и выложить содержимое в жаровню.
Влить вино, добавить томатную пасту, специи, соль.
Долить водой, так, чтобы мясо было покрыто жидкостью и аккуратно перемешать.
Поставить жаровню на огонь и тушить мясо около часа.
Затем добавить сухофрукты и тушить ещё полчаса.
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