Рецепт томленой говядины с сухофруктами

Мясо нарезать кусками, примерно, 3 на 3 сантиметра.

Овощи почистить и нарезать довольно крупными кусочками.

Сухофрукты хорошо помыть, а если слишком сухие, то лучше замочить на несколько минут.

Подрумянить куски мяса на сильном огне до золотистой корочки.

Добавить крупно нарезанные лук и морковь и жарить еще минут 5 на сильном огне.

Положить в сковороду чеснок и имбирь, готовить еще 3 минуты.

Снять сковороду с огня и выложить содержимое в жаровню.

Влить вино, добавить томатную пасту, специи, соль.

Долить водой, так, чтобы мясо было покрыто жидкостью и аккуратно перемешать.

Поставить жаровню на огонь и тушить мясо около часа.

Затем добавить сухофрукты и тушить ещё полчаса.