Полезные советы по конвертированию мер, весов и импортозамещению

Не знаете, чем заменить маскарпоне в креме или сколько граммов в американской «палочке» масла? Тогда вам сюда! Расскажем, как справляться без майонеза, не варить несколько часов нут и сколько миллилитров в унции.

Импортозамещение

Мы выбрали самые популярные используемые в рецептах продукты, соусы и алкогольные напитки, которые зачастую сложно найти в маленьких провинциальных магазинах. Как правило, это - сыры, азиатские соусы и алкоголь. Первое значение - исходный продукт, который надо заменить. Второе - доступная альтернатива.

▪ Томатная пассата заменяется консервированными протертыми или целыми помидорами в собственном соку (последние надо взбить блендером).

▪ Устричный соус замените рыбным соусом, соевым или грибным соусом.

▪ Вместо рисового вина используйте белое сухое виноградное вино либо сухой херес.

▪ Рисовый уксус отлично заменит винный уксус (белый, красный) или обычный столовый, а также яблочный уксус или яблочный сок.

А теперь поговорим о популярных сырах. Они часто используются при приготовлении десертов, в качестве приправы и ингредиента в соус. Оригинальный сыр заменить непросто, но мы все же попробуем.

▪ Пармезан могут заменить другие твердые сыры: «Алтайский», «Голландский», «Швейцарский», «Джюгас».

▪ Фету заменит любой рассольный сыр: брынза, сулугуни, «Адыгейский». Если вы желаете достичь более нежного вкуса, не такого соленого, то вымочите предварительно сыр, которым будете заменять фету, в воде.

▪ Вместо риккоты используйте творог, сыр из пахты (правда, последний также редкий гость маленьких магазинов).

▪ Самый любимый сыр - маскарпоне - можно заменить сыром «Филадельфия», «Альметте», «Рама Бонжур». Еще один вариант - взбить 250 г детских сырков со 100 г жирных сливок. Для десертов также используйте такой рецепт: пакет заварного крема взбейте со сгущенкой (сгущенка вместо молока в количестве, указанном в инструкции на упаковке крема).

▪ Вместо моцареллы используйте зерненный сыр, сулугуни.

Кстати, сыры и соусы можете приготовить дома. Например, маскарпоне готовится всего из двух ингредиентов - сливок и лимонного сока.

Меры и весы

Температура запекания различных блюд в духовке чаще всего варьируется от 160 до 220 градусов по Цельсию. Конвертируем наиболее популярные показатели с Цельсия (первое значение) на Фаренгейт (второе значение):

▪ 160 градусов по Цельсию - 320 градусов по Фаренгейту;

▪ 170 - 338;

▪ 180 - 356;

▪ 190 - 374;

▪ 200 - 392;

▪ 210 - 410;

▪ 220 - 428.

В англоязычных рецептах при описании весов продуктов используют такие значения, как cup, stick, Tbsp, tsp, oz, lb, baking powder. Объясняем:

▪ cup - чашка или кружка - 227 г масла, 128 г муки и сахарной пудры, 201 г сахара или 236 мл

▪ stick - «палочка», говоря о масле - 113 г

▪ Tbsp - tablespoon (столовая ложка) - 15 г, 15 мл

▪ tsp - teaspoon (чайная ложка) - 5 г, 5 мл

▪ oz - унция - 28 г, 30 мл

▪ lb - фунт - 454 г/ мл

▪ baking powder - пекарский порошок (самый простой состав: 1 часть пищевой соды, 1 часть лимонной кислоты, 1 часть смеси муки, крахмала, сахарной пудры). Просто купите пачку разрыхлителя и используйте.

Следует заметить, что американские и британские единицы измерения отличаются, мы предлагаем американскую версию конвертирования и округляем до целого числа.

Аллергены

Замените самые популярные аллергены другими продуктами. Правда, некоторые из них придется поискать в больших магазинах или заказать через Интернет.

▪ Молоко замените рисовом, миндальным, соевым или кокосовым молоком.

▪ Яйцо нужно для "склеивания" составляющих. Есть несколько вариантов замены одного яйца, например: 1 ст. л. молотого семени льна замочить в 2 ст. л. горячей воды. Либо использовать 2 ст. л. картофельного или кукурузного крахмала (без какой-либо жидкости). Можно просто размять вилкой половину банана и смешать с 3 ст. л. яблочного пюре. Еще можно взять 3 ст. л. орехового масла. А смазать выпечку перед запеканием вместо яйца можно молоком.

▪ Желатин животного происхождения замените агар-агаром.

▪ Вместо сахара используйте мед или стевию.

Экономим время и деньги

Больше всего времени занимает замачивание и варка бобовых - нута, фасоли. Предлагаем использовать консервированные в банках - по вкусу они мало различаются, а время экономят существенно, к тому же, стоят они недорого.

Хорошо облегчают жизнь замороженные овощи, фрукты и ягоды. Покупайте такие овощи для супа и рагу, фрукты и ягоды для компотов и выпечки. Обычно их замораживают в сезон, они стоят дешевле и вы не будете заморачиваться, где достать манго или свежий зеленый горошек в конце декабря. А еще лучше - замораживайте сами ягоды, измельченную зелень и овощи в морозилке. Это самый простой и быстрый способ подготовиться к зиме.

Еще несколько советов на пути к здоровому питанию. Сметану заменяйте греческим или обезжиренным йогуртом. Майонез - кисломолочными продуктами или хумусом, смесью горчицы со сметаной и лимонным соком. Чаще готовьте на пару. Будьте здоровы!