7 фактов о яйцах, которых вы не знали

Мы едим яйца почти каждый день и готовим с ними множество блюд. Сегодня мы расскажем о самых интересных фактах, которые нужно знать перед покупкой яиц.
Каждый россиянин в среднем съедает 269 яиц в год
По данным Росстата, это более 38 миллиардов яиц в год. Медицинская норма Всемирной организации здравоохранения в потреблении яиц — 260 штук в год, то есть жители России почти укладываются в «здоровые» показатели.
Большинство яиц — из Ленинградской области
В производстве яиц в России лидирует Ленинградская область. Там расположены девять крупных птицефабрик. За ней следуют Ростовская, Ярославская, Челябинская области и Краснодарский край.
Цвет скорлупы зависит от породы курицы
Курицы с белым оперением чаще всего несут белые яйца, а курицы с коричневым — коричневые.
Цвет желтка зависит от питания курицы
Слишком светлый желток говорит о том, что курицу кормили плохо. Цвет нормального желтка варьируется от жёлтого до ярко-оранжевого цвета. Слишком яркий желток не говорит об исключительной пользе яйца: как правило, это означает, что курицу кормили добавками-красителями.
Размер яйца зависит от возраста курицы
Чем старше курица, тем более крупные яйца она несёт.
В двух яйцах содержится дневная норма холестерина
Одно яйцо содержит 186 мг холестерина, дневная норма — 300 мг.
Есть сырые яйца нельзя
Особенно яйца из магазина, а не из собственного хозяйства. Яйца могут быть заражены сальмонеллой — опасными бактериями, которые живут и размножаются в животным продуктах. Яйца обязательно нужно варить или запекать перед тем, как съесть.
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