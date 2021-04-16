Гречка на сковороде с грибами

Ингредиенты
- гречневая крупа - 250 гр.
- вода для варки - 400 мл.
- шампиньоны свежие - 400 гр.
- морковь - 1 шт.
- лук репчатый - 1 шт.
- подсолнечное масло - 3 ст.л.
- сливочное масло - 20 гр.
- соль
Пошаговый рецепт приготовления
1. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке, шампиньоны нарежьте пластинами.
2. На сковороде разоггрейте подсолнечное и сливочное масло.
3. Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета, примерно 5 минут. Овощи из сковороды выложите в блюдо.
4. В эту же сковороду положите грибы, накройте крышкой и жарьте до испарения жидкости. Посолите по вкусу. Грибы из сковороды выложите в блюдо к овощам.
5. В эту же сковороду положите промытую гречку и прогрейте минуты 3. Залейте подсоленным кипятком, чтобы он покрыл гречневую крупу полностью. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне примерно 20 минут.
6. В готовую гречку добавьте поджарку из лука и моркови и обжаренные грибы.
7. Хорошо перемешайте.
Приятного аппетита!
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