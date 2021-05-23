Говяжья печень с помидорами в казане

Рецепт приготовления

Нарезаем говяжью печень на кусочки примерно 4-5см стороной, предварительно удалив все пленки. Репчатый лук нарезаем полукольцами. С помидор нужно снять кожуру, делаем крестообразный надрез и опускаем в кипяток на пару минут, затем заливаем холодной водой на одну минуту, после чего легко снимаем кожуру. Нарезаем помидоры кубиком. Свежую кинзу мелко шинкуем. В ступке перемалываем зиру. Курдюк нарезаем на небольшие кусочки.

В раскаленный казан отправляем курдюк и вытапливаем из него жир. Шкварки вытаскиваем из казана и в кипящий жир отправляем репчатый лук, обжариваем его до мягкого состояния. Отправляем к нему говяжью печень и обжариваем постоянно помешиваем. Если вы любите не сильно зажаренную печень, то обжариваем примерно 10 минут. Если вы любите сильно зажаренную печень с подливой, то обжариваем минимум 20 минут.

Далее добавляем стакан горячей воды и тушим печень на среднем огне примерно 10 минут. Далее добавляем соль и перец по вкусу, добавляем зиру и помидоры. Закрываем крышку и на очень слабом огне тушим ещё примерно 10 минут.

Снимаем с огня и не поднимая крышку даём нашему блюду отдохнуть примерно 7 минут.

Подаём к столу обильно посыпав свежей кинзой. На гарнир используйте картофельное пюре или рассыпчатый рис.

Приятного вам аппетита!