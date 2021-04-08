Четыре вкуса

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Яичный остров с пальмами из сосисок

Фото к рецепту: Яичница из детства! яичный остров с пальмами из сосисок

Ингредиенты

  • яйцо - 3 шт.
  • сосиска молочная - 2 шт.
  • масло подсолнечное - 30 гр.
  • специи 

Рецепт приготовления

Разрежьте сосиски накрест с двух боков на двух концах таким образом, что бы середина осталась цельной.

В сковороду налейте подсолнечное масло, разогрев его.

Установите сосиски на сковороду, прижарив поочередно с обоих концов при помощи вилки.

Вылейте к ним яйца по типу приготовления глазуньи.

Жарить до готовности. Добавляем специи и зелень по вкусу в уже готовое блюдо.

Пошаговые фото рецепта

Яичница из детства! яичный остров с пальмами из сосисок: фото шаг 1Яичница из детства! яичный остров с пальмами из сосисок: фото шаг 2Яичница из детства! яичный остров с пальмами из сосисок: фото шаг 3Яичница из детства! яичный остров с пальмами из сосисок: фото шаг 4Яичница из детства! яичный остров с пальмами из сосисок: фото шаг 5

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