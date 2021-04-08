Яичный остров с пальмами из сосисок

Рецепт приготовления

Разрежьте сосиски накрест с двух боков на двух концах таким образом, что бы середина осталась цельной.

В сковороду налейте подсолнечное масло, разогрев его.

Установите сосиски на сковороду, прижарив поочередно с обоих концов при помощи вилки.

Вылейте к ним яйца по типу приготовления глазуньи.

Жарить до готовности. Добавляем специи и зелень по вкусу в уже готовое блюдо.