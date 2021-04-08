Яичный остров с пальмами из сосисок

Ингредиенты
- яйцо - 3 шт.
- сосиска молочная - 2 шт.
- масло подсолнечное - 30 гр.
- специи
Рецепт приготовления
Разрежьте сосиски накрест с двух боков на двух концах таким образом, что бы середина осталась цельной.
В сковороду налейте подсолнечное масло, разогрев его.
Установите сосиски на сковороду, прижарив поочередно с обоих концов при помощи вилки.
Вылейте к ним яйца по типу приготовления глазуньи.
Жарить до готовности. Добавляем специи и зелень по вкусу в уже готовое блюдо.
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