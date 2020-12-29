Рагу из куриных желудочков «Сливочное»

Ингредиенты
- желудки куриные — 500 гр.
- масло растительное — 3 ст.л.
- лук репчатый — 1 шт.
- морковь (небольшая) — 1 шт.
- баклажан (средний) — 1 шт.
- специи (сухая аджика) — 1 ч.л.
- сливки — 200 мл.
- молоко — 200 мл.
- мука пшеничная / мука — 1 ст.л.
- соль
- масло топленое — 1 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Куриные желудочки обработать и промыть.
Поставить вариться на 40-60 минут - зависит от желудочков, у меня были мягкие через 50 минут.
Баклажан порезать и поставить в СВЧ на 5 минут или порезать и слегка приварить.
Нарезать лук и морковь.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить лук с морковью.
Добавить баклажаны и обжарить.
Отварные желудочки порезать.
Добавить к овощам вместе с топленым маслом и обжарить.
Добавить специи, соль.
Огонь убрать до маленького, влить сливки и 100 мл. молока- при маленьком огне соус получится однородным и не свернется.
Практически довести до кипения.
В оставшемся молоке развести муку без комочков и влить в подливу.
Мешая, довести до загустения.
Выключить. Накрыть крышкой. Дать постоять.
Подавать с любимым гарниром.
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