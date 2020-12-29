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Рагу из куриных желудочков «Сливочное»

Фото к рецепту: Рагу из куриных желудочков сливочное

Ингредиенты

  • желудки куриные — 500 гр.
  • масло растительное — 3 ст.л.
  • лук репчатый — 1 шт.
  • морковь (небольшая) — 1 шт.
  • баклажан (средний) — 1 шт.
  • специи (сухая аджика) — 1 ч.л.
  • сливки — 200 мл.
  • молоко — 200 мл.
  • мука пшеничная / мука — 1 ст.л.
  • соль
  • масло топленое — 1 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Куриные желудочки обработать и промыть.

Поставить вариться на 40-60 минут - зависит от желудочков, у меня были мягкие через 50 минут.

Баклажан порезать и поставить в СВЧ на 5 минут или порезать и слегка приварить.

Нарезать лук и морковь.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить лук с морковью.

Добавить баклажаны и обжарить.

Отварные желудочки порезать.

Добавить к овощам вместе с топленым маслом и обжарить.

Добавить специи, соль.

Огонь убрать до маленького, влить сливки и 100 мл. молока- при маленьком огне соус получится однородным и не свернется.

Практически довести до кипения.

В оставшемся молоке развести муку без комочков и влить в подливу.

Мешая, довести до загустения.

Выключить. Накрыть крышкой. Дать постоять.

Подавать с любимым гарниром.

Пошаговые фото рецепта

Рагу из куриных желудочков "сливочное": фото шаг 1Рагу из куриных желудочков "сливочное": фото шаг 2Рагу из куриных желудочков "сливочное": фото шаг 3Рагу из куриных желудочков "сливочное": фото шаг 4Рагу из куриных желудочков "сливочное": фото шаг 5
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