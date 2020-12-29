Рагу из куриных желудочков «Сливочное»

Куриные желудочки обработать и промыть.

Поставить вариться на 40-60 минут - зависит от желудочков, у меня были мягкие через 50 минут.

Баклажан порезать и поставить в СВЧ на 5 минут или порезать и слегка приварить.

Нарезать лук и морковь.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить лук с морковью.

Добавить баклажаны и обжарить.

Отварные желудочки порезать.

Добавить к овощам вместе с топленым маслом и обжарить.

Добавить специи, соль.

Огонь убрать до маленького, влить сливки и 100 мл. молока- при маленьком огне соус получится однородным и не свернется.

Практически довести до кипения.

В оставшемся молоке развести муку без комочков и влить в подливу.

Мешая, довести до загустения.

Выключить. Накрыть крышкой. Дать постоять.

Подавать с любимым гарниром.