Готовим торт со сгущенкой на сковороде

мука - 450 г

сгущенное молоко - 360 г

соль - ¼ ч.л.

яйца - 1 шт.

сода - 1 ч.л. с горкой

уксус - 1 ч.л.

молоко - 800 мл

сахар - 180 г

соль - щепотка

ванильный экстракт - 1 ст.л.

яйца - 2 шт.

мука - 50 г

сливочное масло - 200 г

Я тесто замешиваю при помощи кухонного комбайна, насадкой ножи, поэтому в чашу отправляю просеянную муку, сгущенное молоко, соль, яйцо и соду (погашенную уксусом)

Все пробиваю и замешиваю тесто.

Тесто выкладываю на рабочую поверхность, обминаю и делю 8 частей (можно на 10)

Все кусочки теста убираю в пакетик, чтобы они не обветривались.

На среднем огне хорошо разогреваю сковороду.

Беру один кусочек теста и тонко его раскатываю.

При помощи разъемной формы, вырезаю круг нужного диаметра - 20 см.

Круг из теста кладу в хорошо разогретую сковороду и выпекаю по 1-2 минуты с каждой стороны.

Готовый корж перекладываем на деревянную доску.

А на сковородку отправляем выпекаться обрезки, которые понадобятся для посыпки торта.

Пока выпекаются обрезки, я раскатываю второй кусочек теста.

Готовые обрезки выкладываю в миску и отправляю выпекаться второй круг из теста.

И таким образом выпекаем 8 коржей и обрезки.

Пока коржи остывают, готовлю крем.

В миску отправляю сахар, яйца и соль, перемешиваю до однородной консистенции.

Затем начинаю по очереди добавлять муку и молоко.

Добавляю часть муки и хорошо перемешиваю, затем добавляю немного молока (от общего количества) и также хорошо перемешиваю и так пока не введете всю муку.

Как только ввели всю муку, всю эту массу выливаем в емкость с молоком, добавляем ванильный экстракт и перемешиваем.

Ставим на плиту на минимальный огонь и постоянно!!! перемешивая - завариваем массу.

Как только масса загустела и сверху будут лопаться пузыри, значит крем снимаем с плиты и добавляем сливочное масло, перемешиваем.

Крем накрываем пищевой пленкой в контакт с кремом и даем немного остыть.

В это время при помощи блендера (насадка ножи) измельчаю обрезки - нужно чтобы получилась крошка.

Как только крем остыл, но еще теплый - собираем торт. Я этот торт люблю собирать именно с теплым кремом, так коржи быстрее и лучше пропитываются.

Корж покрываем кремом, кладем следующий корж, также покрываем кремом и т.д.

Кремом покрываем бока и верх торта.

Затем торт посыпаем крошкой и ставим в холодильник на 6-8 часов.

Торт получается вкусный, с мягкими и пропитанными коржами.

Готовится он несложно и к тому же без духовки.

Пальчики оближешь!