Готовим торт со сгущенкой на сковороде

Ингредиенты для коржей:
мука - 450 г
сгущенное молоко - 360 г
соль - ¼ ч.л.
яйца - 1 шт.
сода - 1 ч.л. с горкой
уксус - 1 ч.л.
для крема:
молоко - 800 мл
сахар - 180 г
соль - щепотка
ванильный экстракт - 1 ст.л.
яйца - 2 шт.
мука - 50 г
сливочное масло - 200 г
Рецепт приготовления
Я тесто замешиваю при помощи кухонного комбайна, насадкой ножи, поэтому в чашу отправляю просеянную муку, сгущенное молоко, соль, яйцо и соду (погашенную уксусом)
Все пробиваю и замешиваю тесто.
Тесто выкладываю на рабочую поверхность, обминаю и делю 8 частей (можно на 10)
Все кусочки теста убираю в пакетик, чтобы они не обветривались.
На среднем огне хорошо разогреваю сковороду.
Беру один кусочек теста и тонко его раскатываю.
При помощи разъемной формы, вырезаю круг нужного диаметра - 20 см.
Круг из теста кладу в хорошо разогретую сковороду и выпекаю по 1-2 минуты с каждой стороны.
Готовый корж перекладываем на деревянную доску.
А на сковородку отправляем выпекаться обрезки, которые понадобятся для посыпки торта.
Пока выпекаются обрезки, я раскатываю второй кусочек теста.
Готовые обрезки выкладываю в миску и отправляю выпекаться второй круг из теста.
И таким образом выпекаем 8 коржей и обрезки.
Пока коржи остывают, готовлю крем.
В миску отправляю сахар, яйца и соль, перемешиваю до однородной консистенции.
Затем начинаю по очереди добавлять муку и молоко.
Добавляю часть муки и хорошо перемешиваю, затем добавляю немного молока (от общего количества) и также хорошо перемешиваю и так пока не введете всю муку.
Как только ввели всю муку, всю эту массу выливаем в емкость с молоком, добавляем ванильный экстракт и перемешиваем.
Ставим на плиту на минимальный огонь и постоянно!!! перемешивая - завариваем массу.
Как только масса загустела и сверху будут лопаться пузыри, значит крем снимаем с плиты и добавляем сливочное масло, перемешиваем.
Крем накрываем пищевой пленкой в контакт с кремом и даем немного остыть.
В это время при помощи блендера (насадка ножи) измельчаю обрезки - нужно чтобы получилась крошка.
Как только крем остыл, но еще теплый - собираем торт. Я этот торт люблю собирать именно с теплым кремом, так коржи быстрее и лучше пропитываются.
Корж покрываем кремом, кладем следующий корж, также покрываем кремом и т.д.
Кремом покрываем бока и верх торта.
Затем торт посыпаем крошкой и ставим в холодильник на 6-8 часов.
Торт получается вкусный, с мягкими и пропитанными коржами.
Готовится он несложно и к тому же без духовки.
Пальчики оближешь!
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