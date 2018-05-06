Шашлыки: какие дрова лучше и что делать с углями

Близятся майские праздники и независимо от погоды все, кто могут, рванут на дачу. А там — свежий воздух, аппетит и еда на огне. Поговорим об углях и дровах: какие дрова лучше, как разжечь угли и как их использовать.

Расскажем о дровах и углях, которые используем для приготовления еды на самых популярных (и бюджетных) приспособлениях для шашлыков: мобильных барбекюшницах/мангалах, или просто подручных сооружениях из кирпичей, камней, брёвен и шампуров.

Переносной мангал

Дрова

Сначала определяйтесь с меню, а потом под него подбирайте дрова. Замысловато? Нет! Продумано. Но, среди дров только лиственные — только они!

Вишня — для гамбургеров, баранины и птицы (более всего для утки). Ольха — для лосося/форели, индейки и курицы. Яблоня — для дичи, свинины, курицы и морепродуктов. Дуб — для мяса. Клён — для свинины, морепродуктов и курицы. Берёза — для курицы и любого мяса.

Не кладите в огонь хвойные. Они не для шашлыков, они для бардов и компании.

В любом случае, дрова для шашлыка (крупные поленья) должны держать ровный жар.

И помните, что дров много не бывает. Рубите и жгите их с запасом, поскольку жар можно уменьшить, а вот увеличить не получится.

Разжигаем мангал

Совет: если вы замариновали мясо/птицу/рыбу дома в пятницу, а потом подготовленные ингредиенты надо перевезти в выходные на дачу, маринуйте их сразу в пакетах зиплок (с застежкой). Такие пакеты продаются в супермаркетах — для хранения или заморозки продуктов. Их весьма легко паковать и перевозить. Если времени на долгий и продуманный маринад нет, воспользуйтесь экспресс методом: смешайте соевый соус с лимонным соком.

Древесный уголь

Если вы рассматриваете уголь не только как источник жара, но и как поставщика особого дымного аромата, выбирайте древесный уголь. Он невероятно пылкий и горячий: отлично нагревается, но делает это очень стремительно. Поэтому, если готовите на древесном угле, заранее подготовьте все продукты. Уголь ваших долгих приготовлений, хождений и разговоров ждать не будет!

6 советов по работе с древесными углями от бывалых:

1. Покупайте крупный и чистый уголь в местах, где закупаются мангальщики для кафе и ресторанов.

2. Перед закладкой угля в мангал, насыпьте на дно слой песка, примерно 2 см. Он будет собирать капающий жир и масло.

3. Не используйте жидкость для розжига. Чтобы не говорила реклама и производители этой химии, это — химия! Используйте бумагу и лучины. Если этого мало, воспользуйтесь стартером для разжигания углей.

4. Начинайте жарить только после того, как уголь покрылся белым пеплом. Под выложенными на решетку продуктами или под шампурами должен быть уже готовый уголь. Не забудьте смахнуть пепел!

5. Перед тем как выкладывать решётку над разогретыми углями, натрите её салом или обмажьте при помощи кисточки подсолнечным маслом. Так к решетке не будет приставать жарящиеся продукты.

6. Если вы хотите увеличить ароматический эффект, высыпьте на готовые угли горсть древесной щепы, предварительно замоченной в воде на 20 мин. Щепки будут гореть долго, распространяя выбранный вами аромат.

Раскаленные угли

Совет: помимо древесного угля в продаже есть брикеты. Они при долгом нагреве выделяют продукты горения и просто неприятно пахнут, поскольку склеиваются парафином или крахмалом. Зато они, по сравнению с древесным углем, долго держат жар (примерно 300-320 °С в течении 1 часа). Если вас это устраивает, лучше всего выложить их в мангал и добавить парочку дров или угли.

Как распределить угли в мангале: прямой и косвенный жар

Тепло от углей может быть прямым и косвенным. Используйте прямой жар для шашлыков, гамбургеров, хот-догов и овощей на гриле. Для этого сделайте два уровня углей. Толстый слой углей, примерно на 1/3 объема гриля — для сильного жара, тонкий (на остальном пространстве гриля) — для доведения продукта до готовности. Также можно соорудить трёхуровневую конструкцию, но к ней надо приноровиться. Она замечательно подходит для приготовления шашлыков.

Косвенный жар использовать проще. Для него распределите готовые угли по бокам мангала — и готовьте еду за счет жара (раскаленности) самой «ёмкости» и бокового тепла. Кстати, в свободное от углей пространство можно поставить и чугунок, и кастрюлю, или выложить подготовленные продукты в фольге. Косвенный жар хорошо подходит для приготовления больших кусков мяса или для курицы целиком.

Готовим на мангале рыбу и шашлыки

Совет: после приготовления мяса обязательно дайте ему отдохнуть 5 минут на разделочной доске. Лучше всего, если доска будет с канавкой, проходящей по всему периметру. В ней соберутся все соки, которые будет «источать» мясо.

Только для взрослых: Как определить температуру нагрева углей

Поднесите ладонь на расстоянии 10 см к углям. Время, которое вы сможете удержать руку без неприятных ощущений и ожогов, и есть показатель температуры нагрева углей. Только действуйте осмысленно и аккуратно!

Если вы можете держать руку над углями не более 2 секунд, это самые горячие угли, разогретые выше 500 °С. Держите руку 3 секунды — тепло среднее, примерно 400 °С. Выдерживаете тепло 4 секунды, значит угли прогрелись до 350 ° С, при низком уровне тепла (300 °С) руку можно комфортно держать примерно 5 секунд.

Определяем температуру прогрева углей

Что готовить при определенной температуре нагрева углей

Для самого сильного жара угли должны прогреться 5-10 мин. Сильный жар позволяет получить хрустящую корочку снаружи и сочность внутри продукта. Он отлично подходит для приготовления стейков, бургеров (котлет) и кукурузы.

Для среднем огня угли прогреваются около 25-30 минут. Такой жар хорош для свиных отбивных, куриных крылышек и грудок, хот-догов, колбасок и рыбы. Плюс для фруктов и овощей, например, лука, баклажанов и ананаса.

Низкий уровень отлично подходит для запекания картошки.

Готовим шашлык на мангале