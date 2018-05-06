Жаренные во фритюре батончики Mars и ещё 9 британских блюд, которые русские вряд ли попробуют во второй раз

Многие русские видят очевидные сходства своей кухни с кухней Великобритании. Однако это всё от недостатка знаний по этой теме. Действительно, русские, как и британцы, отнюдь не снобы, когда речь заходит о еде. Пока французы экспериментируют с микропорциями, русские и британцы щедры на еду. Однако и в британской кухне есть блюда, которые русские вряд ли осмелятся попробовать во второй раз.

1. Хаггис

Это национальное блюдо Шотландии сделано из бараньих потрохов (сердца, печени и легких), порубленных с луком, толокном, салом, приправами и солью и сваренных в бараньем желудке. Как вам такое месиво? Думаем, не каждый русский осмелится это опробовать в принципе. Ну разве что закажет, не сумев перевести название блюда в меню 🤣

2. Сэндвич с картофелем фри

Если провести аналогию с нашей кухней, то это как есть макароны с хлебом. Сплошное извращение, не так ли? Однако если у вас дома пустой холодильник, то можно зарядить свой организм такой углеводно-мучной бомбой. Только не увлекайтесь сильно, окей?

3. Заливное из угря

Это блюдо любимое у героя популярного британского ситкома "Дуракам везёт", Алана Перри. Мы, конечно, заливное тоже уважаем, но вот из угря... Не каждому понравится, это уж точно.

4. Яйца по-шотландски

Если говорить об анти-ПП, то тут это блюдо уж точно занимает первое место. Хотя по концепции чем-то похоже на котлету по-киевски, поэтому, быть может, это русским и зайдёт.

5. Жаренные во фритюре батончики Mars

Звучит странно, правда? На вкус ещё более странно. Вот просто зачем жарить шоколадные батончики, да ещё и обмакивая их при этом в тесто? Такое лакомство по-шотландски можно встретить чуть ли не в каждой закусочной. К тому же батончики гораздо более калорийные, чем, например, шоколадки "Алёнка", поэтому даже представить сложно, как их можно жарить...

6. Свиные шкварки

К шкваркам и салу русские привыкли, но вот в Шотландии обжаривают всё это дело ещё и во фритюре. Получается очень жирно и калорийно, если учитывать то, что подаётся вся эта прелесть с алкоголем. А ещё прожевать их тоже весьма непросто.

7. Кровяная колбаса

Если переводить название этого блюда с английского, то получится "чёрное желе". Звучит красиво, но кровянка, она и в Африке кровянка. Без неё не обходится ни один английский завтрак. Рецепт гласит: добавьте 4 кружки свиной крови... Даже звучит не очень приятно. Вряд ли такой деликатес придётся по душе всем...

8. Фагот

Это традиционное блюдо Уэльса, которое представляет собой тефтели из сердца, печени и жирного мяса свинины, с добавлением лука и иногда хлебных крошек. Изначально это блюдо было обычной дешёвой едой у жителей деревни.

9. Картофельные смайлики

Это закуска из картофеля, рисовых хлопьев и специй. Детям, вероятно, понравится, но вот не каждый взрослый захочет видеть еду, которая ему улыбается.

10. Полный завтрак в виде консервы

Концепция, конечно, странная. И на этом всё...