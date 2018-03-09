Очень вкусные и ароматные чебуреки с грибами порадуют вас в постные дни. Если вы зададитесь вопросом: а чебуреки такие, как в чебуречной? Нет!!! Они намного вкуснее, потому что приготовлены в домашних условиях. Хрустящие чебуреки с сочной начинкой просто таю во рту. Готовить такое блюдо не очень сложно.

Ингредиенты:

пшеничная мука — 230 грамм;

125 миллилитров кипяченой воды;

растительное масло — 25 миллилитров;

соль — 0,5 чайной ложки;

одна луковица;

шампиньоны — 250 грамм;

растительное масло для жарки.

Чебуреки с грибами. Пошаговый рецепт

Грибы очистить и нарезать на небольшие кусочки (грибы для начинки у меня были шампиньоны). Одну луковицу очистить от шелухи и нарезать кубиками (мне очень нравится, когда в начинке много лука: тогда начинка мягче и сочнее). В сковороду с растительным маслом перенести предварительно нарезанный лук и немного его обжарить. Затем нарезанные грибы добавить к обжаренному луку в сковородку, посолить по вкусу и продолжать обжаривать лук вместе с грибами до полной готовности. 125 миллилитров горячей кипяченой воды вылить в небольшую емкость (в моем случае — это миска), сюда же добавить растительное масло по рецепту, соль и хорошо перемешать при помощи венчика: до полного растворения соли в воде. Пшеничную муку для приготовления чебуреков будем использовать просеянную. Маленькими порциями добавить просеянную муку в емкость с водой и замесить тесто. Мягкое, готовое тесто оставить: пусть немного отдохнет. Готовые грибы измельчить при помощи блендера.

Совет: очень вкусно, когда в чашу блендера, перед измельчением, к грибам добавить немного свежего лука и перемолоть вместе: свежий лук с жареными грибами. Чебуречная начинка готова.

Из готового теста скатать колбаску и разделить пополам, а затем каждую из частей разделить еще на 5-6 примерно одинаковых кусочков. Каждый кусочек мягкого, податливого теста раскатать при помощи скалки в тонкий блинчик: на одну половину чебуречного теста выложить начинку, накрыть второй частью теста и защипнуть края чебурека при помощи вилки (предварительно вилку немного обмакнуть в муке: для того, чтобы тесто не прилипало). Более детально, как правильно сделать чебурек, можно посмотреть на видео. Жарить чебуреки на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на маленьком огне. Готовые чебуреки выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Мне очень нравятся постные чебуреки с картофельной начинкой; или начинкой из вареных яиц и свежего зеленого лука.

Нежные, хрустящие тонкие чебуреки, приготовленные в домашних условиях, невероятно вкусные.