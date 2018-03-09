Жареная спаржа с бальзамическим уксусом

Жареная спаржа в бальзамическом соусе — простой в приготовлении овощной гарнир или даже самостоятельное овощное блюдо. Минимум усилий — максимально вкусное блюдо из спаржи.

Простой и вкусный гарнир можно приготовить как на праздничный стол, так и на ужин в виде гарнира или самостоятельного блюда. Жареная спаржа в духовке — самый простой способ приготовления. Понадобится небольшое количество оливкового масла, соли, перца и, возможно, немного измельченного чеснока.



Ингредиенты: Спаржа — 1 Пучок

Бальзамический уксус — 2 Чайных ложки

Оливковое масло — 1 Ст. ложка

Соевый соус — 2 Ст. ложки

Соль — 1/2 Чайных ложки

Как приготовить: