Жареная спаржа с бальзамическим уксусом

Жареная спаржа в бальзамическом соусе — простой в приготовлении овощной гарнир или даже самостоятельное овощное блюдо. Минимум усилий — максимально вкусное блюдо из спаржи.
Простой и вкусный гарнир можно приготовить как на праздничный стол, так и на ужин в виде гарнира или самостоятельного блюда. Жареная спаржа в духовке — самый простой способ приготовления. Понадобится небольшое количество оливкового масла, соли, перца и, возможно, немного измельченного чеснока.
Ингредиенты:
- Спаржа — 1 Пучок
- Бальзамический уксус — 2 Чайных ложки
- Оливковое масло — 1 Ст. ложка
- Соевый соус — 2 Ст. ложки
- Соль — 1/2 Чайных ложки
Как приготовить:
1. Смешайте оливковое масло и соль. Поставьте сотейник с маслом на огонь разогреваться.
2. Подготовьте спаржу. Промойте ее и вытрете влагу бумажной салфеткой.
3. В сотейнике с маслом обжарьте спаржу до золотистого цвета. В другом сотейнике смешайте уксус и соевый соус. Как только спаржа будет готова, то окуните ее в соус.
4. Выньте спаржу на тарелку. Хрустящая закуска готова.
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