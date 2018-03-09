Четыре вкуса

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Жареная спаржа с бальзамическим уксусом

Жареная спаржа с бальзамическим уксусом

Жареная спаржа в бальзамическом соусе — простой в приготовлении овощной гарнир или даже самостоятельное овощное блюдо. Минимум усилий — максимально вкусное блюдо из спаржи.

Простой и вкусный гарнир можно приготовить как на праздничный стол, так и на ужин в виде гарнира или самостоятельного блюда. Жареная спаржа в духовке — самый простой способ приготовления. Понадобится небольшое количество оливкового масла, соли, перца и, возможно, немного измельченного чеснока.

Ингредиенты:

  • Спаржа — 1 Пучок
  • Бальзамический уксус — 2 Чайных ложки
  • Оливковое масло — 1 Ст. ложка
  • Соевый соус — 2 Ст. ложки
  • Соль — 1/2 Чайных ложки

Как приготовить:

Жареная спаржа с бальзамическим уксусом - фото шаг 1
1. Смешайте оливковое масло и соль. Поставьте сотейник с маслом на огонь разогреваться.
Жареная спаржа с бальзамическим уксусом - фото шаг 2
2. Подготовьте спаржу. Промойте ее и вытрете влагу бумажной салфеткой.
Жареная спаржа с бальзамическим уксусом - фото шаг 3
3. В сотейнике с маслом обжарьте спаржу до золотистого цвета. В другом сотейнике смешайте уксус и соевый соус. Как только спаржа будет готова, то окуните ее в соус.
Жареная спаржа с бальзамическим уксусом - фото шаг 4
4. Выньте спаржу на тарелку. Хрустящая закуска готова.
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Горячие закускиГарниры и соусыЗдоровое питание
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