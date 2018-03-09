Картофельные ватрушки с курицей

Ингредиенты:

Для картофельных ватрушек:

Картофель — 0,5 килограмма

Яйцо — 1 штука

Соль — 0,5 чайной ложки

Мука — 2 столовых ложки

Зелень

Сыр

Для начинки:

Куриный фарш — 250 грамм

Луковицы — 2 штуки

Специи

Майонез — 1 столовая ложка

Чеснок — немного по вкусу

Приготовление:

Фарш обжарить с луком и специями с добавлением чеснока и майонеза. Картофель сварить в подсоленной воде, воду слить, картофель размять, добавить яйцо, муку, зелень. Тесто остудить, разделить на кусочки.

Из каждого кусочка сделать небольшую лепёшку, выложить их на смазанный противень застеленный пергаментом. Каждую смазать взбитым яйцом, выложить сверху начинку, посыпать тёртым сыром и выпекать при 160 градусах четверть часа.