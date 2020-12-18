Четыре вкуса

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Салат с отварной с куриной печенью и белой фасолью

Фото к рецепту: Салат с отварной куриной печенью и белой фасолью

Ингредиенты

  • куриная печень - 300 гр.
  • фасоль белая консервированная - 1 банка.
  • лук репчатый - 2 шт.
  • морковь - 2 шт.
  • чеснок - 3 зуб.
  • зелень укропа - 1 пучок.
  • соль
  • растительное масло для жарки
  • майонез по желанию

Пошаговый рецепт приготовления

1. Печень курицы отвариваем до готовности и даем ей остыть. Нарезаем печень небольшими кусочками (кубиками или поломками).

2. Очищенную морковь натираем на крупной терке. Репчатый лук мелко нарезаем. Обжариваем лук и морковь в сковороде на растительном масле. Даем остыть.

3. Свежий укроп и чеснок измельчаем.

4. Из белой консервированной фасоли сливаем всю жидкость.

5. Смешиваем в салатнике все подготовленные продукты, солим по вкусу и хорошо перемешиваем. При желание этот салат можете заправить майонезом.

 

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