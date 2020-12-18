Салат с отварной с куриной печенью и белой фасолью

Ингредиенты
- куриная печень - 300 гр.
- фасоль белая консервированная - 1 банка.
- лук репчатый - 2 шт.
- морковь - 2 шт.
- чеснок - 3 зуб.
- зелень укропа - 1 пучок.
- соль
- растительное масло для жарки
- майонез по желанию
Пошаговый рецепт приготовления
1. Печень курицы отвариваем до готовности и даем ей остыть. Нарезаем печень небольшими кусочками (кубиками или поломками).
2. Очищенную морковь натираем на крупной терке. Репчатый лук мелко нарезаем. Обжариваем лук и морковь в сковороде на растительном масле. Даем остыть.
3. Свежий укроп и чеснок измельчаем.
4. Из белой консервированной фасоли сливаем всю жидкость.
5. Смешиваем в салатнике все подготовленные продукты, солим по вкусу и хорошо перемешиваем. При желание этот салат можете заправить майонезом.
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