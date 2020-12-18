Салат с отварной с куриной печенью и белой фасолью

1. Печень курицы отвариваем до готовности и даем ей остыть. Нарезаем печень небольшими кусочками (кубиками или поломками).

2. Очищенную морковь натираем на крупной терке. Репчатый лук мелко нарезаем. Обжариваем лук и морковь в сковороде на растительном масле. Даем остыть.

3. Свежий укроп и чеснок измельчаем.

4. Из белой консервированной фасоли сливаем всю жидкость.

5. Смешиваем в салатнике все подготовленные продукты, солим по вкусу и хорошо перемешиваем. При желание этот салат можете заправить майонезом.