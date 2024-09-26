Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 560 подписчиков

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Слишком сладко.....Рецепт сладкой ко...
  • Анна Морозова
    Очень вкусный торт, но у меня в рецепте 3 коржа разных-с орехом, черносливом и изюмом.Торт "Прекрасная ...
  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...

Готовим варенье из вишни и банана

Фото к рецепту: Варенье из вишни с бананом

Ингредиенты

  • вишня свежая - 2 кг
  • бананы - 8 - 9 шт. (~1.3 кг)
  • сахар - 1 кг

Рецепт приготовления

Вишню перебрать, убрать порченые плоды.

Ягоды вымыть.

С помощью специальных приспособлений удалить из вишни косточки.

Положить вишню в посуду для варки.

Засыпать вишню сахаром.

Дождаться, чтобы пустила сок.

Поставить чашку с вишней на огонь, довести до кипения, снять пену.

Выключить огонь.

Бананы вымыть, очистить от кожуры.

Нарезать бананы кубиками размером с вишню.

Засыпать бананы к вишне, вновь довести массу до кипения, помешивая.

Варить после закипания 10 мин на небольшом огне.

Снять варенье с огня и оставить до полного остывания при комнатной температуре на 6 - 7 часов.

Так повторить 2 раза.

Простерилизовать банки и крышки удобным способом.

Снова поставить варенье на огонь, довести до кипения.

Горячее варенье разложить по банкам и герметически укупорить.

Укутать варенье в плед до полного остывания.

Зимой достать баночку с вареньем и наслаждаться прекрасным вкусом и ароматом.

Кушать подано!

Фото рецепта

Варенье из вишни с бананом: шаг 1
Варенье из вишни с бананом: шаг 2
Варенье из вишни с бананом: шаг 3
Варенье из вишни с бананом: шаг 4
Варенье из вишни с бананом: шаг 5
Варенье из вишни с бананом: шаг 6
Варенье из вишни с бананом: шаг 7
Варенье из вишни с бананом: шаг 8
Ссылка на первоисточник
вишня
варенье
рецепты
приготовление
завтрак
рецепты варенья
ужин
готовка
вкусно
пл. Побед
банан
ягоды
десерт
фрукты

Картина дня

наверх