Готовим варенье из вишни и банана

Вишню перебрать, убрать порченые плоды.

Ягоды вымыть.

С помощью специальных приспособлений удалить из вишни косточки.

Положить вишню в посуду для варки.

Засыпать вишню сахаром.

Дождаться, чтобы пустила сок.

Поставить чашку с вишней на огонь, довести до кипения, снять пену.

Выключить огонь.

Бананы вымыть, очистить от кожуры.

Нарезать бананы кубиками размером с вишню.

Засыпать бананы к вишне, вновь довести массу до кипения, помешивая.

Варить после закипания 10 мин на небольшом огне.

Снять варенье с огня и оставить до полного остывания при комнатной температуре на 6 - 7 часов.

Так повторить 2 раза.

Простерилизовать банки и крышки удобным способом.

Снова поставить варенье на огонь, довести до кипения.

Горячее варенье разложить по банкам и герметически укупорить.

Укутать варенье в плед до полного остывания.

Зимой достать баночку с вареньем и наслаждаться прекрасным вкусом и ароматом.

Кушать подано!