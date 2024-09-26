Готовим варенье из вишни и банана

Ингредиенты
- вишня свежая - 2 кг
- бананы - 8 - 9 шт. (~1.3 кг)
- сахар - 1 кг
Рецепт приготовления
Вишню перебрать, убрать порченые плоды.
Ягоды вымыть.
С помощью специальных приспособлений удалить из вишни косточки.
Положить вишню в посуду для варки.
Засыпать вишню сахаром.
Дождаться, чтобы пустила сок.
Поставить чашку с вишней на огонь, довести до кипения, снять пену.
Выключить огонь.
Бананы вымыть, очистить от кожуры.
Нарезать бананы кубиками размером с вишню.
Засыпать бананы к вишне, вновь довести массу до кипения, помешивая.
Варить после закипания 10 мин на небольшом огне.
Снять варенье с огня и оставить до полного остывания при комнатной температуре на 6 - 7 часов.
Так повторить 2 раза.
Простерилизовать банки и крышки удобным способом.
Снова поставить варенье на огонь, довести до кипения.
Горячее варенье разложить по банкам и герметически укупорить.
Укутать варенье в плед до полного остывания.
Зимой достать баночку с вареньем и наслаждаться прекрасным вкусом и ароматом.
Кушать подано!
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