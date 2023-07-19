Готовим вкусные глазированные сырки

творог – 700 гр.

сахарная пудра – 100 гр.

сливочное масло – 100 гр.

начинка:

земляника – 100-150 гр.

крахмал – 7-10 гр.

сахар – 10-15 гр.

вода – 10 мл.

лимонная кислота – ¼ ч.л.

глазурь:

шоколад (черный+молочный) – 200-400 гр.

растительное масло – 30-60 мл.

Начнем с ягодной начинки:

• ягоды перетереть в пюре с помощью погружного блендера

• в воде растворить лимонную кислоту (либо использовать лимонный/апельсиновый сок)

• смешать крахмал и раствор лимонной кислоты

• в сотейнике соединить ягодное пюре и разведенный крахмал – перемешать

• на небольшом огне довести ягодное пюре до кипения и загустения а затем проварить 1-2 минуты

• остудить ягодную начинку до комнатной температуры

Займемся творожной основой:

• сливочное масло растопить и слегка остудить

• в творог добавить сахарную пудру и растопленное сливочное масло

• с помощью погружного блендера перетереть творог с добавками в однородную массу

• переложить творожную массу в кондитерский мешок

Сформируем заготовки сырков:

• на небольшой кусочек пищевой пленки «отсадить» дно заготовки (3 полоски)

• а затем «бока» творожного сырка (по центру должна остаться пустота)

• заполнить оставшуюся по центру пустоту ягодной начинку

• сверху «отсадить» еще немного творожной массы, чтобы «закрыть» начинку

• завернуть получившуюся заготовку в пищевую пленку, пальцами разглаживая полоски из творожной массы

• несколько раз «прокатать» получившуюся заготовку по столу, уплотняя ее

Заготовки творожный сырков убрать в морозильную камеру на 3-4 часа (до полного замерзания)

Перейдем к шоколадной глазури:

• растопить шоколад на водяной бане или в микроволновой печи (короткими импульсами)

• добавить в растопленный шоколад растительное масло – тщательно перемешать

Перелить шоколадную массу в узкий и высокий стакан

Достать заготовки сырков из морозильной камеры и удалить с них пищевую пленку

Каждую заготовку наколоть на деревянную шпажку или вилку и окунуть в шоколадную глазурь

Пока глазурь не застыла, сырки можно обвалять в измельченных орехах, вафлях или кокосовой стружке

Убрать сырки в холодильник на 2-3 часа, чтобы они оттаяли и подавать к столу

Хранить сырки можно как в морозильной камере (до 2 месяцев), так и в холодильнике (до 3-4 дней)

Кушать подано!