Готовим вкусные глазированные сырки

Ингредиенты
творог – 700 гр.
сахарная пудра – 100 гр.
сливочное масло – 100 гр.
начинка:
земляника – 100-150 гр.
крахмал – 7-10 гр.
сахар – 10-15 гр.
вода – 10 мл.
лимонная кислота – ¼ ч.л.
глазурь:
шоколад (черный+молочный) – 200-400 гр.
растительное масло – 30-60 мл.
рецепт приготовления
Начнем с ягодной начинки:
• ягоды перетереть в пюре с помощью погружного блендера
• в воде растворить лимонную кислоту (либо использовать лимонный/апельсиновый сок)
• смешать крахмал и раствор лимонной кислоты
• в сотейнике соединить ягодное пюре и разведенный крахмал – перемешать
• на небольшом огне довести ягодное пюре до кипения и загустения а затем проварить 1-2 минуты
• остудить ягодную начинку до комнатной температуры
Займемся творожной основой:
• сливочное масло растопить и слегка остудить
• в творог добавить сахарную пудру и растопленное сливочное масло
• с помощью погружного блендера перетереть творог с добавками в однородную массу
• переложить творожную массу в кондитерский мешок
Сформируем заготовки сырков:
• на небольшой кусочек пищевой пленки «отсадить» дно заготовки (3 полоски)
• а затем «бока» творожного сырка (по центру должна остаться пустота)
• заполнить оставшуюся по центру пустоту ягодной начинку
• сверху «отсадить» еще немного творожной массы, чтобы «закрыть» начинку
• завернуть получившуюся заготовку в пищевую пленку, пальцами разглаживая полоски из творожной массы
• несколько раз «прокатать» получившуюся заготовку по столу, уплотняя ее
Заготовки творожный сырков убрать в морозильную камеру на 3-4 часа (до полного замерзания)
Перейдем к шоколадной глазури:
• растопить шоколад на водяной бане или в микроволновой печи (короткими импульсами)
• добавить в растопленный шоколад растительное масло – тщательно перемешать
Перелить шоколадную массу в узкий и высокий стакан
Достать заготовки сырков из морозильной камеры и удалить с них пищевую пленку
Каждую заготовку наколоть на деревянную шпажку или вилку и окунуть в шоколадную глазурь
Пока глазурь не застыла, сырки можно обвалять в измельченных орехах, вафлях или кокосовой стружке
Убрать сырки в холодильник на 2-3 часа, чтобы они оттаяли и подавать к столу
Хранить сырки можно как в морозильной камере (до 2 месяцев), так и в холодильнике (до 3-4 дней)
Кушать подано!
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