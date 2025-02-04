Готовим сырные рулетики из куриного филе

Ингредиенты
- куриное филе - 2 шт.
- сыр - 100 г
- чеснок - 3 зубчика
- укроп
- соль
- перец черный молотый
- яйца - 2 шт.
- панировочные сухари - 200 г
- масло растительное - для жарки
Рецепт приготовления
Куриное филе помыть, нарезать пластами, отбить через пленку, посолить, поперчить. Сыр натереть на крупной тёрке, зелень мелко нарезать, смешать сыр с зеленью.
Сыр выложить на куриное филе, завернуть рулетики, при необходимости скрепить зубочисткой. В миске смешать яйца, добавить чеснок, соль, перец.
Рулетики обмакнуть в яичной смеси, затем в панировочных сухарях. Жарить на хорошо разогретом растительном масле со всех сторон до готовности. В конце не забудьте убрать зубочистки.
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