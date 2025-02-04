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Четыре вкуса

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Готовим сырные рулетики из куриного филе

Фото к рецепту: Рулетики из куриного филе с сыром

Ингредиенты

  • куриное филе - 2 шт.
  • сыр - 100 г
  • чеснок - 3 зубчика
  • укроп
  • соль
  • перец черный молотый
  • яйца - 2 шт.
  • панировочные сухари - 200 г
  • масло растительное - для жарки

Рецепт приготовления

Куриное филе помыть, нарезать пластами, отбить через пленку, посолить, поперчить. Сыр натереть на крупной тёрке, зелень мелко нарезать, смешать сыр с зеленью.

Сыр выложить на куриное филе, завернуть рулетики, при необходимости скрепить зубочисткой. В миске смешать яйца, добавить чеснок, соль, перец.

Рулетики обмакнуть в яичной смеси, затем в панировочных сухарях. Жарить на хорошо разогретом растительном масле со всех сторон до готовности. В конце не забудьте убрать зубочистки.

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