Новогодний салат «Фейерверк»

Ингредиенты
- 2 картофеля
- 200 г. копчёной курицы
- 3 соленых огурца
- 4 яйца
- 100 г. твердого сыра
- 1 морковь
- майонез
Рецепт приготовления
Картофель отвариваем и натираем на крупной тёрке.
Выкладываем первым слоем и смазываем майонезом.
Копчёную курицу нарезаем кубиками.
Выкладываем следующим слоем и смазываем майонезом.
Соленые огурцы также нарезаем кубиками и выкладываем сверху.
Смазываем майонезом.
Яйца отвариваем и натираем на крупной тёрке.
Выкладываем сверху и смазываем майонезом.
Морковь отвариваем, натираем на крупной тёрке и выкладываем следующим слоем.
Смазываем майонезом.
Сыр натираем на крупной тёрке и выкладываем сверху.
Украсить по своему вкусу.
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