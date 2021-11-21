Четыре вкуса

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Новогодний салат «Фейерверк»

Фото к рецепту: Салат феерверк на новый год, новогодний стол с копчёной курицей

Ингредиенты

  • 2 картофеля
  • 200 г. копчёной курицы
  • 3 соленых огурца
  • 4 яйца
  • 100 г. твердого сыра
  • 1 морковь
  • майонез

Рецепт приготовления

Картофель отвариваем и натираем на крупной тёрке.

Выкладываем первым слоем и смазываем майонезом.

Копчёную курицу нарезаем кубиками.

Выкладываем следующим слоем и смазываем майонезом.

Соленые огурцы также нарезаем кубиками и выкладываем сверху.

Смазываем майонезом.

Яйца отвариваем и натираем на крупной тёрке.

Выкладываем сверху и смазываем майонезом.

Морковь отвариваем, натираем на крупной тёрке и выкладываем следующим слоем.

Смазываем майонезом.

Сыр натираем на крупной тёрке и выкладываем сверху.

Украсить по своему вкусу.

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