Запеканка из лаваша с изюмом и творогом

лаваш – 15 полосок (в зависимости от размера формы для выпекания)

творог – 750 гр. (любой жирности, желательно чтобы творог был пастообразный)

сметана - 500 гр. (любой жирности)

яйца – 2 шт.

изюм – 4 ст.л.

сахар

ванильный сахар – 1 пакетик или ванильный порошок – 1 ч.л.

коричневый сахар – 1 ст.л.

соль – щепотка

Рецепт приготовления

1) Беру творог, разминаю вилочкой.

В творог добавляю 1 яйцо, сахар по вкусу, ванильный порошок (можно заменить на пакетик ванильного сахара), щепотку соли и распаренный просушенный изюм.

Вместо изюма можно добавить курагу.

Также отправляю в творог 2 столовые ложки сметаны.

Можно использовать сметану любой жирности, по вкусу.

2) Нарезаю тонкий лаваш на небольшие полоски шириной примерно 7-8см.

3) Застилаю форму для выпекания пергаментом.

Я использую прямоугольную форму.

4) В сметану добавляю 1 яйцо и 1 ст. ложку коричневого сахара.

5) Беру 1 полоску лаваша, смазываю сметаной, на один край кладу начинку из творога и заворачиваю в широкую трубочку.

Сразу выкладываю на пергамент.

Затем смазываю вторую полоску из лаваша, опять выкладываю на один край начинку и заворачиваю.

Получается вторая трубочка.

Присоединяю ее к первой.

Таким способом собираю весь пирог.

Обычно на целый прямоугольный пирог уходит около 12-15 трубочек.

6) Когда пирог собран, заливаю его сметаной (которая осталась, после того как мы смазали все полоски из лаваша; остается достаточно много сметаны).

7) В самом конце посыпаю пирог коричневым сахаром и даю ему постоять 15 минут на столе чтобы он очень хорошо пропитался.

8) Выпекаю пирог или запеканку 35 минут при температуре 200 градусов.

До румяной золотистой корочки.

Остывший пирог очень вкусный и его удобно нарезать порционно. Приятного аппетита!