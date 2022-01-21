Готовим сладкие булочки с повидлом

Ингредиенты
мука - +/-550 гр.
дрожжи сухие быстродействующие - 7 гр.
яйцо - 1 шт. + 1 белок (желток для смазывания)
размягченное сливочное масло - 60 гр.
сахар - 70 гр.
тёплое молоко - 150 мл.
тёплая вода - 150 мл.
соль - 1 ч.л.
растительное масло - 1 ст.л.
для начинки:
повидло или джем - 200 гр. (мой рецепт -)
для смазывания - 1 желток + 1 ст.л. молока
кунжут для посыпки - 15 гр.
Рецепт приготовления
1 Дрожжи и сахар развести в теплой воде.
Если вы в своих дрожжах не уверены, оставьте смесь на 10-15 минут, до появления пенной шапочки, если этого не произойдет значит дрожжи не активные и нужно использовать другие.
Добавить теплое молоко, яйцо и 1 белок (второй желток оставляем для смазывания булочек), соль, перемешать.
2 Добавить муку (500 г.).
Муку вмешали, добавляем мягкое сливочное масло, замесить тесто.
Вымешивать тесто в течение 5-7 минут, муки может уйти чуть меньше или больше, в зависимости от качества муки и её влажности.
Добавить немного растительного масла собрать тесто в шарик, тесто получается мягкое эластичное и не липнет к рукам.
3 Миску смазать растительным маслом, выложить тесто, накрыть и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа, для подъёма.
4 Поднявшиеся тесто обмять выложить на рабочую поверхность, при необходимости присыпать мукой.
Раскатать тесто в тонкий пласт размером 40х50см.
Сверху равномерно распределить повидло.
5 Свернуть тесто в плотный рулет.
Острым ножом разрезать рулет на 12-14 равных частей.
6 Булочки положить на противень, застеленный пергаментной бумагой, накрыть полиэтиленовой пленкой или полотенцем и оставить на 25-30 минут.
Желток размешать с одной столовой ложкой молока и смазать аккуратно этой смесью булочки.
Сверху посыпать кунжутом.
Выпекать в разогретой духовке до 190 градусов 25-30 минут, до золотистого цвета.
Готовые булочки вынуть из духовки и остудить на решетке.
Свежие комментарии