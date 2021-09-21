Четыре вкуса

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Готовим закуску из помидор

Фото к рецепту: Закуска из помидоров

Ингредиенты

  • помидоры - 500 г
  • для маринада:
  • растительное масло (нерафинированное) - 3 ст.л.
  • уксус 9% - 2 ч.л. или
  • укроп и базилик
  • чеснок - 4 зубчика
  • соль - 1/2 ч.л. или
  • сахар - 2 ч.л.

Рецепт приготовления

Помидоры нарежьте на небольшие дольки. Также мелко нарежьте базилик и укроп. Измельчите чеснок.

Смешайте зелень, чеснок, сахар, соль, уксус и растительное масло. Плоожите помидоры в форму и распределите маринад сверху по помидорам. Накройте крышкой, уберите в холодильник минимум на 2 часа, чтобы помидоры промариновались.

Кушать подано!

Рецепт

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