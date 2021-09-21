Готовим закуску из помидор

Ингредиенты
- помидоры - 500 г
- для маринада:
- растительное масло (нерафинированное) - 3 ст.л.
- уксус 9% - 2 ч.л. или
- укроп и базилик
- чеснок - 4 зубчика
- соль - 1/2 ч.л. или
- сахар - 2 ч.л.
Рецепт приготовления
Помидоры нарежьте на небольшие дольки. Также мелко нарежьте базилик и укроп. Измельчите чеснок.
Смешайте зелень, чеснок, сахар, соль, уксус и растительное масло. Плоожите помидоры в форму и распределите маринад сверху по помидорам. Накройте крышкой, уберите в холодильник минимум на 2 часа, чтобы помидоры промариновались.
Кушать подано!
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