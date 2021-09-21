Готовим закуску из помидор

Рецепт приготовления

Помидоры нарежьте на небольшие дольки. Также мелко нарежьте базилик и укроп. Измельчите чеснок.

Смешайте зелень, чеснок, сахар, соль, уксус и растительное масло. Плоожите помидоры в форму и распределите маринад сверху по помидорам. Накройте крышкой, уберите в холодильник минимум на 2 часа, чтобы помидоры промариновались.

Кушать подано!