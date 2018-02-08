Курица в томате с чесноком и паприкой

Ароматная пикантная курица, тушеная в томате с чесноком и паприкой – вкусное и сытное блюдо для любителей острой кухни.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 700 г куриного филе
- 4 помидора
- 1 крупная луковица
- 5 зубков чеснока
- 2 ст. л. томатной пасты
- 2 ч. л. паприки
- 1/3 ч. л. молотого красного перца
- растительное масло
Для приготовления этого варианта тушеной курицы лучше всего использовать глубокую сковороду вок, а также подойдет сотейник. Количество красного перца и чеснока ты можешь корректировать по своему вкусу, а готовое блюдо можно дополнить любой зеленью.
Как приготовить курицу в томате с чесноком и паприкой
- Куриное филе очисти от пленок и нарежь кусочками среднего размера. Помидоры залей кипятком на минуту, затем очисти от шкурки и нарежь мелкими кубиками. Лук очисти и мелко нарежь, чеснок измельчи. Разогрей глубокую сковороду с растительным маслом.
- Обжарь куриное филе на большом огне до золотистого цвета, затем выложи в тарелку. В той же сковороде обжарь до мягкости лук, затем добавь томаты и готовь помешивая на небольшом огне. Когда они пустят сок, добавь чеснок, паприку, соль и перец по вкусу, туши 10 минут. Выложи в соус куриное филе, добавь томатную пасту, туши помешивая 15 минут.
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