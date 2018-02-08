Курица в томате с чесноком и паприкой

Ароматная пикантная курица, тушеная в томате с чесноком и паприкой – вкусное и сытное блюдо для любителей острой кухни.

Для приготовления этого варианта тушеной курицы лучше всего использовать глубокую сковороду вок, а также подойдет сотейник. Количество красного перца и чеснока ты можешь корректировать по своему вкусу, а готовое блюдо можно дополнить любой зеленью.

Как приготовить курицу в томате с чесноком и паприкой