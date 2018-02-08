Четыре вкуса

307 073 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Курица в томате с чесноком и паприкой

курица в томате

Ароматная пикантная курица, тушеная в томате с чесноком и паприкой – вкусное и сытное блюдо для любителей острой кухни.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 700 г куриного филе
  • 4 помидора
  • 1 крупная луковица
  • 5 зубков чеснока
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 2 ч. л. паприки
  • 1/3 ч. л. молотого красного перца
  • растительное масло

Для приготовления этого варианта тушеной курицы лучше всего использовать глубокую сковороду вок, а также подойдет сотейник. Количество красного перца и чеснока ты можешь корректировать по своему вкусу, а готовое блюдо можно дополнить любой зеленью.

Как приготовить курицу в томате с чесноком и паприкой

  1. Куриное филе очисти от пленок и нарежь кусочками среднего размера. Помидоры залей кипятком на минуту, затем очисти от шкурки и нарежь мелкими кубиками. Лук очисти и мелко нарежь, чеснок измельчи. Разогрей глубокую сковороду с растительным маслом.
  2. Обжарь куриное филе на большом огне до золотистого цвета, затем выложи в тарелку. В той же сковороде обжарь до мягкости лук, затем добавь томаты и готовь помешивая на небольшом огне. Когда они пустят сок, добавь чеснок, паприку, соль и перец по вкусу, туши 10 минут. Выложи в соус куриное филе, добавь томатную пасту, туши помешивая 15 минут.
Ссылка на первоисточник
Мясные блюда
22
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
Майские каникулы... Всем ли позволили отдохнуть?
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Майские каникулы... Всем ли позволили отдохнуть?

Вот почему флешку не всегда удается вставить с первого раза
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Вот почему флешку не всегда удается вставить с первого раза

Горловчанам напоминают о необходимости соблюдения основных профилактических в праздничные дни
Материал, выбранный редакторами МиртесенГорловская Правда

Горловчанам напоминают о необходимости соблюдения основных профилактических в праздничные дни

В ООН призвали любой ценой предотвратить новую холодную войну
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

В ООН призвали любой ценой предотвратить новую холодную войну

Новосибирец вышел из своего дома и пропал. Ему требуется медицинская помощь
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой личный блог

Новосибирец вышел из своего дома и пропал. Ему требуется медицинская помощь

Ученые из США рассчитали срок действия иммунитета от коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Ученые из США рассчитали срок действия иммунитета от коронавируса

Forbes: Украину не примут в НАТО, чтобы не провоцировать Кремль
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Forbes: Украину не примут в НАТО, чтобы не провоцировать Кремль

Блогер показал, как Бельбекский гидрозабор спасает Крым от водной блокады
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Блогер показал, как Бельбекский гидрозабор спасает Крым от водной блокады

Радуга задержалась в небе над Петербургом
Материал, выбранный редакторами МиртесенФонтанка

Радуга задержалась в небе над Петербургом

Нижнее бельё в СССР
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

Нижнее бельё в СССР

12 хитростей с луком, которые эффективны не только на кухне
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

12 хитростей с луком, которые эффективны не только на кухне

«Превращаюсь в помойку»: набравшая 10 килограммов дочь Гузеевой возненавидела свое тело
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

«Превращаюсь в помойку»: набравшая 10 килограммов дочь Гузеевой возненавидела свое тело

Эшли Барти - Арина Соболенко: Прогноз на матч 08.05.2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости спорта и букмекеров

Эшли Барти - Арина Соболенко: Прогноз на матч 08.05.2021

Расписание автобусов, которые будут осуществлять развоз горловчан 9 мая от пл. Ленина
Материал, выбранный редакторами МиртесенГорловская Правда

Расписание автобусов, которые будут осуществлять развоз горловчан 9 мая от пл. Ленина

Устроившая поножовщину ведущая “Ревизорро” Ксения Милас отстранена от эфиров
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Устроившая поножовщину ведущая “Ревизорро” Ксения Милас отстранена от эфиров

Aleksandr Yejov
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Aleksandr Yejov

​Пишем и говорим правильно
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

​Пишем и говорим правильно

В Москве состоялась генеральная репетиция предстоящего парада Победы
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

В Москве состоялась генеральная репетиция предстоящего парада Победы

Эксперт вскрыл ложь ФРС о проблеме, которая грозит столпу экономики США
Материал, выбранный редакторами Миртесен Politpuzzle.ru

Эксперт вскрыл ложь ФРС о проблеме, которая грозит столпу экономики США

Кудрявцева пожаловалась на молодого мужа: "Перестал называть сексуальной"
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Кудрявцева пожаловалась на молодого мужа: "Перестал называть сексуальной"

Артековцы посетили ракетный корабль
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЕСТИ КРЫМ

Артековцы посетили ракетный корабль

Электробезопасность при рыбной ловле.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

Электробезопасность при рыбной ловле.

В Ростове открыли мемориальную доску защитнику Ростова
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Ростове открыли мемориальную доску защитнику Ростова

Картина дня

наверх