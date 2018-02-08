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Паштет из куриной печени со сморчками

Паштет из куриной печени со сморчками

Нежный французский паштет из свиного фарша и куриной печени с ветчиной и сморчками. Можно добавить и другие грибы, например, лисички или белые.

Ингредиенты

  • 100 мл теплого молока
  • 20 г сушеных грибов сморчков
  • 1 ст.л. коньяка
  • 1 лавровый лист
  • 2 зубчика чеснока
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. перца
  • сливочное масло для смазывания
  • 250 г свиного фарша
  • 200 г куриной печени
  • 200 г ветчины

Способ приготовления

  1. Cморчки залить теплым молоком, добавить коньяк. Замочить в течение 20 минут.
  2. Тем временем смешать в блендере: куриную печень, ветчину и чеснок, смолоть до однородной массы. Затем добавить свинину, яйцо, перец, соль. Смолоть до получения однородной массы.
  3. Слить жидкость со сморчков, нарезать грибы мелко и добавить их в фарш. Смазать маслом форму, выложить фарш, разровнять и украсить сверху лавровым листом.
  4. Запекать при температуре 180 C, около 1 часа. Затем дать полностью остыть и поставить в холодильник на ночь.
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