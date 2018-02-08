Паштет из куриной печени со сморчками

Нежный французский паштет из свиного фарша и куриной печени с ветчиной и сморчками. Можно добавить и другие грибы, например, лисички или белые.
Ингредиенты
- 100 мл теплого молока
- 20 г сушеных грибов сморчков
- 1 ст.л. коньяка
- 1 лавровый лист
- 2 зубчика чеснока
- 1/2 ч.л. соли
- 1 яйцо
- 1 ч.л. перца
- сливочное масло для смазывания
- 250 г свиного фарша
- 200 г куриной печени
- 200 г ветчины
Способ приготовления
- Cморчки залить теплым молоком, добавить коньяк. Замочить в течение 20 минут.
- Тем временем смешать в блендере: куриную печень, ветчину и чеснок, смолоть до однородной массы. Затем добавить свинину, яйцо, перец, соль. Смолоть до получения однородной массы.
- Слить жидкость со сморчков, нарезать грибы мелко и добавить их в фарш. Смазать маслом форму, выложить фарш, разровнять и украсить сверху лавровым листом.
- Запекать при температуре 180 C, около 1 часа. Затем дать полностью остыть и поставить в холодильник на ночь.
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