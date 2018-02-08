Паштет из куриной печени со сморчками

Нежный французский паштет из свиного фарша и куриной печени с ветчиной и сморчками. Можно добавить и другие грибы, например, лисички или белые.

Cморчки залить теплым молоком, добавить коньяк. Замочить в течение 20 минут.

Тем временем смешать в блендере: куриную печень, ветчину и чеснок, смолоть до однородной массы. Затем добавить свинину, яйцо, перец, соль. Смолоть до получения однородной массы.

Слить жидкость со сморчков, нарезать грибы мелко и добавить их в фарш. Смазать маслом форму, выложить фарш, разровнять и украсить сверху лавровым листом.