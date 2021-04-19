Куриная грудка «Монте Карло»

Ингредиенты
- грудки куриные (филе) – 800 гр.
- масло оливковое - 50 мл.
- чеснок - 6 зубчиков
- листья салата
- укроп для украшения
- грибной соус:
- масло оливковое - 50 мл.
- лук репчатый - 2 шт.
- шампиньоны - 400 гр.
- сливки 10% - 400 мл.
- соль, смесь перцев
Рецепт приготовления
Измельчите укроп и чеснок
Нарежьте шампиньоны и репчатый лук на мелкие кубики. Чеснок мелко.
Куриное филе разреать на полоски, добавить смесь перцев (белый, чёрный, розовый, зелёный) и соль по вкусу.
Перемешайте и оставьте мариноваться на 20-25 минут.
На разогретую сковороду добавьте оливковое масло и положите куриное филе.
В обжаренное куриное филе добавьте мелко нарезанный чеснок. Готовьте на слабом огне 10 минут.
Для соуса:
В сотейнике пассеруйте репчатый лук на оливковом масле до прозрачного состояния. К нему добавьте шампиньоны, и обжаривая, выпарите влагу,
Добавьте сливки и доведите до кипения. Тушите 5 минут для соединения вкусов.
В порционную тарелку положите листья салата, на которые выложите обжаренные кусочки куриного филе, залейте филе грибным соусом и украсьте измельченным укропом.
Все готово!
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