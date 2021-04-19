Куриная грудка «Монте Карло»

Рецепт приготовления

Измельчите укроп и чеснок

Нарежьте шампиньоны и репчатый лук на мелкие кубики. Чеснок мелко.

Куриное филе разреать на полоски, добавить смесь перцев (белый, чёрный, розовый, зелёный) и соль по вкусу.

Перемешайте и оставьте мариноваться на 20-25 минут.

На разогретую сковороду добавьте оливковое масло и положите куриное филе.

В обжаренное куриное филе добавьте мелко нарезанный чеснок. Готовьте на слабом огне 10 минут.

Для соуса:

В сотейнике пассеруйте репчатый лук на оливковом масле до прозрачного состояния. К нему добавьте шампиньоны, и обжаривая, выпарите влагу,

Добавьте сливки и доведите до кипения. Тушите 5 минут для соединения вкусов.

В порционную тарелку положите листья салата, на которые выложите обжаренные кусочки куриного филе, залейте филе грибным соусом и украсьте измельченным укропом.

Все готово!