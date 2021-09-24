Готовим мясо по-турецки

Рецепт приготовления

Я сегодня буду готовить свинину, но таким же способом можно готовить и из говядины. Нарезаем мясо на порционные кусочки, но не слишком маленькие (2 - 3 см размером).

Также сразу подготовим лук - нарезаем его полукольцами или четверть кольцами.

Лучше всего таким способом готовить мясо в чугунном котелке или казане.

Наливаем в чугунок достаточное количество растительного масла и как следует нагреваем его.

Теперь выкладываем в сильно разогретое растительное масло кусочки мяса, но совсем по немногу, буквально по 7 - 9 кусочков. Обжариваем их в масле буквально полторы-две минуты, чтобы образовалась сверху корочка. Выкладываем на тарелку шумовкой и закладываем в следующую порцию мяса. Таким образом обжариваем все кусочки подготовленного мяса. Не думайте, что это долго. Я 1,5 кг мяса обжарила буквально за 10 минут.

После мяса выкладываем в чугунок подготовленный лук и обжариваем его до золотистого цвета.

Пока лук обжаривается, приготовим наш хитрый ингредиент для соуса.

А соус у нас будет из чая. Завариваем в кружке крепкий-крепкий чай. Нам потребуется 300 мл крепкого чёрного чая.

Выливаем в котелок с луком чай, выкладываем сюда же мясо, добавляем немного сока лимона, полчайной ложки сахара, также кладём лавровый лист, солим, перчим по вкусу и на маленьком огне готовим в течение 30 - 35 минут. Обязательно накрываем котелок крышкой.

В конце приготовления можно добавить немного специй. Я добавляю чуть-чуть уцхо-сунели. Но можно обойтись и вовсе без специй, так как вкус уже получается очень интересный.

После того, как выключили плиту, желательно дать блюду настояться, хотя бы минут 20.

Поверьте мясо получается нежнейшее и вкуснейшее. И подлива выходит красивая и тоже очень вкусная. Подавать такое мясо на стол можно с абсолютно любым гарниром.