Ингредиенты

авокадо - 1 шт.

хурма - 1 шт.

куриная грудка - 1 шт.

лук синий - 0,5 шт.

горчица с зернами - 1 ч.

лимонный сок - 1 столовая ложка

оливковое масло - 2 столовые ложки

соль

перец

Пошаговый рецепт

1. Подготовьте ингредиенты для салата. Куриную грудку необходимо запекать или жарить. Хурму лучше брать густую и сладкую (не вяжущую).

2. Приготовьте заправку для салата из оливкового масла, лимонного сока и горчицы. Приправить солью

3. Очистить авокадо и нарезать тонкими ломтиками. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнело. Также порежьте куриную грудку и хурму. Лук нарезать тонкими полукольцами.

4. Собираем салат. Положите листья на тарелку

5. Поверх салата выложить ломтики авокадо, хурмы и куриную грудку.

6. В середину салата выложить тонкие полукольца лука и полить салат приготовленной заправкой.

7. Салат с хурмой и авокадо готов.