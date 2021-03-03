Ингредиенты
авокадо - 1 шт.
хурма - 1 шт.
куриная грудка - 1 шт.
лук синий - 0,5 шт.
горчица с зернами - 1 ч.
лимонный сок - 1 столовая ложка
оливковое масло - 2 столовые ложки
соль
перец
Пошаговый рецепт
1. Подготовьте ингредиенты для салата. Куриную грудку необходимо запекать или жарить. Хурму лучше брать густую и сладкую (не вяжущую).
2. Приготовьте заправку для салата из оливкового масла, лимонного сока и горчицы. Приправить солью
3. Очистить авокадо и нарезать тонкими ломтиками. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнело. Также порежьте куриную грудку и хурму. Лук нарезать тонкими полукольцами.
4. Собираем салат. Положите листья на тарелку
5. Поверх салата выложить ломтики авокадо, хурмы и куриную грудку.
6. В середину салата выложить тонкие полукольца лука и полить салат приготовленной заправкой.
7. Салат с хурмой и авокадо готов.
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