Четыре вкуса

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Салат с хурмой и авокадо

Фото к рецепту: Салат с хурмой и авокадо

Ингредиенты 

авокадо - 1 шт. 
хурма - 1 шт. 
куриная грудка - 1 шт. 
лук синий - 0,5 шт. 
горчица с зернами - 1 ч. 
лимонный сок - 1 столовая ложка 
оливковое масло - 2 столовые ложки 
соль 
перец 

Пошаговый рецепт

1. Подготовьте ингредиенты для салата. Куриную грудку необходимо запекать или жарить. Хурму лучше брать густую и сладкую (не вяжущую). 
2. Приготовьте заправку для салата из оливкового масла, лимонного сока и горчицы. Приправить солью 
3. Очистить авокадо и нарезать тонкими ломтиками. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнело. Также порежьте куриную грудку и хурму. Лук нарезать тонкими полукольцами. 
4. Собираем салат. Положите листья на тарелку 
5. Поверх салата выложить ломтики авокадо, хурмы и куриную грудку. 
6. В середину салата выложить тонкие полукольца лука и полить салат приготовленной заправкой. 
7. Салат с хурмой и авокадо готов. 

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