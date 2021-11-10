Пиде с яйцом и сыром

Ингредиенты
мука – 300 гр.
вода – 200 мл.
дрожжи – 1 ч.л.
сахар – 1 ч.л.
соль – 0,5 ч.л.
растительное масло – 2-3 ст.л.
начинка:
моцарелла – 250 гр.
творог – 150 гр.
помидоры – 150-200 гр.
яйца – 4 шт.
тимьян – 1 ч.л.
чеснок – 2-3 зуб.
соль
перец
дополнительно:
масло сливочное – 20-30 гр.
яйцо – 1 шт.
молоко – 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Замесить тесто:
Смешать все сухие ингредиенты.
Добавить к ним воду.
Периодически смазывая руки растительным маслом вымесить мягкое тесто.
Накрыть емкость с тестом и оставить в теплом месте до увеличения теста в объеме.
Подготовить начинку:
На крупной терке натереть моцареллу.
На мелкой терке натереть чеснок и добавить к моцарелле.
К моцарелле добавить творог – перемешать.
К сыру добавить листья тимьяна.
Посолить, поперчить начинку.
Все тщательно перемешать.
Сформировать заготовки пиде:
Тесто выложить на рабочую поверхность и слегка обмять.
Разделить тесто на 4 части – сформировать из них шарики.
Каждый шарик растянуть руками в тонкую овальную лепешку.
На каждую лепешку выложить ¼ часть нарезанных кольцами помидоров и ¼ часть сырной начинки.
Равномерно распределить сырную начинку поверх помидоров, оставляя по 1-2 см с краю.
Края лепешки завернуть на начинку, формируя заготовку в виде лодочки.
По желанию, бортики каждой заготовки смазать яично-масляной смесью.
Выпекать заготовки пиде в разогретой до 180-200 градусов духовке на протяжении 5-10 минут (до полуготовности).
Достать заготовки пиде из духовки, в каждую разбить по одному яйцу и отправить обратно в духовку на 5-10 минут (до полной готовности и золотистой корочки).
Готовые пиде, по желанию, смазать растопленным сливочным маслом.
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