Пиде с яйцом и сыром

мука – 300 гр.

вода – 200 мл.

дрожжи – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

растительное масло – 2-3 ст.л.

начинка:

моцарелла – 250 гр.

творог – 150 гр.

помидоры – 150-200 гр.

яйца – 4 шт.

тимьян – 1 ч.л.

чеснок – 2-3 зуб.

соль

перец

дополнительно:

масло сливочное – 20-30 гр.

яйцо – 1 шт.

молоко – 1 ст.л.

Рецепт приготовления

Замесить тесто:

Смешать все сухие ингредиенты.

Добавить к ним воду.

Периодически смазывая руки растительным маслом вымесить мягкое тесто.

Накрыть емкость с тестом и оставить в теплом месте до увеличения теста в объеме.

Подготовить начинку:

На крупной терке натереть моцареллу.

На мелкой терке натереть чеснок и добавить к моцарелле.

К моцарелле добавить творог – перемешать.

К сыру добавить листья тимьяна.

Посолить, поперчить начинку.

Все тщательно перемешать.

Сформировать заготовки пиде:

Тесто выложить на рабочую поверхность и слегка обмять.

Разделить тесто на 4 части – сформировать из них шарики.

Каждый шарик растянуть руками в тонкую овальную лепешку.

На каждую лепешку выложить ¼ часть нарезанных кольцами помидоров и ¼ часть сырной начинки.

Равномерно распределить сырную начинку поверх помидоров, оставляя по 1-2 см с краю.

Края лепешки завернуть на начинку, формируя заготовку в виде лодочки.

По желанию, бортики каждой заготовки смазать яично-масляной смесью.

Выпекать заготовки пиде в разогретой до 180-200 градусов духовке на протяжении 5-10 минут (до полуготовности).

Достать заготовки пиде из духовки, в каждую разбить по одному яйцу и отправить обратно в духовку на 5-10 минут (до полной готовности и золотистой корочки).

Готовые пиде, по желанию, смазать растопленным сливочным маслом.