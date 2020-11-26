Простой салат к Новогоднему столу

Приготовление салата займет у вас не более 5 минут. И через отведенное время вкусное и простое блюдо уже будет у вас на столе. Согласитесь, для новогоднего меню такой рецепт просто находка. Салат позволит не только сэкономить ваше время, но и обязательно понравится всем, кто его попробует.
Необходимые продукты
- 300 грамм маринованных шампиньонов
- 200 грамм консервированной кукурузы
- 4 куриных яйца
- 100 грамм риса
- майонез
- зеленый лук
- соль, перец по вкусу
Начинаем приготовление
- Яйца отвариваем вкрутую, очищаем от скорлупы и нарезаем мелкими кусочками. Перекладываем в глубокий салатник.
- Измельчаем зеленый лук. Добавляем к яйцам.
- Маринованные шампиньоны нарезаем очень мелкими кубиком. Добавляем к остальным продуктам.
- Туда же кладем кукурузу без жидкости.
- Заранее отвариваем рис и оставляем до полного остывания. Перекладываем в салатник и заправляем все майонезом. Добавляем соль и перец по вкусу, перемешиваем и все, салат готов, можно подавать к столу.
Сделать вкус салата более оригинальным можно заправив его домашним майонезом.
Приятного аппетита!
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