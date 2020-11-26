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Простой салат к Новогоднему столу

Приготовление салата займет у вас не более 5 минут. И через отведенное время вкусное и простое блюдо уже будет у вас на столе. Согласитесь, для новогоднего меню такой рецепт просто находка. Салат позволит не только сэкономить ваше время, но и обязательно понравится всем, кто его попробует.

Необходимые продукты

  • 300 грамм маринованных шампиньонов
  • 200 грамм консервированной кукурузы
  • 4 куриных яйца
  • 100 грамм риса
  • майонез
  • зеленый лук
  • соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Яйца отвариваем вкрутую, очищаем от скорлупы и нарезаем мелкими кусочками. Перекладываем в глубокий салатник.
  2. Измельчаем зеленый лук. Добавляем к яйцам.
  3. Маринованные шампиньоны нарезаем очень мелкими кубиком. Добавляем к остальным продуктам.
  4. Туда же кладем кукурузу без жидкости.
  5. Заранее отвариваем рис и оставляем до полного остывания. Перекладываем в салатник и заправляем все майонезом. Добавляем соль и перец по вкусу, перемешиваем и все, салат готов, можно подавать к столу.

Сделать вкус салата более оригинальным можно заправив его домашним майонезом. 

Простой салат к Новогоднему столу

Приятного аппетита!

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