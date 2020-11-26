Простой салат к Новогоднему столу

Приготовление салата займет у вас не более 5 минут. И через отведенное время вкусное и простое блюдо уже будет у вас на столе. Согласитесь, для новогоднего меню такой рецепт просто находка. Салат позволит не только сэкономить ваше время, но и обязательно понравится всем, кто его попробует.

Необходимые продукты

300 грамм маринованных шампиньонов

200 грамм консервированной кукурузы

4 куриных яйца

100 грамм риса

майонез

зеленый лук

соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

Яйца отвариваем вкрутую, очищаем от скорлупы и нарезаем мелкими кусочками. Перекладываем в глубокий салатник. Измельчаем зеленый лук. Добавляем к яйцам. Маринованные шампиньоны нарезаем очень мелкими кубиком. Добавляем к остальным продуктам. Туда же кладем кукурузу без жидкости. Заранее отвариваем рис и оставляем до полного остывания. Перекладываем в салатник и заправляем все майонезом. Добавляем соль и перец по вкусу, перемешиваем и все, салат готов, можно подавать к столу.

Сделать вкус салата более оригинальным можно заправив его домашним майонезом.

Приятного аппетита!