Правильные подарки для близких и друзей

Наступает череда праздников, когда принято дарить подарки. Коллегам, родным и тем, кого очень хочется считать родными. Пусть это будут небольшие сувениры, но трогательные. И, хорошо бы еще практичные и полезные.

Таким подарком может стать набор вкусных и полезных десертов, в котором собраны самые топовые позиции от Bombbar, Chikalab и Snaq Fabriq.

Само стремление сделать подарок старо как мир и не ошибемся, если скажем, что входит в потребность человека. Ни с чем не сравнить ощущения, когда видишь радость на лице, которую гарантированно подарит такая стильная коробочка с полезными десертами, который можно заказать на сайте компании Bombbar.

Обратите внимание на подарочный набор Mini. Это семь батончиков на все вкусы. Прекрасные дополнения завтраков, уютных чаепитий и перекусов в офисе, на учебе, спортзале, в поездке.

- CHIKALAB Батончик «Миндаль с соленой карамелью». Содержит миндаль и арахис, морскую соль, молочный шоколад, рисовые шарики и кокосовое масло. Сбалансированный состав и прекрасный вкус.

- SNAQ FABRIQ Батончик мюсли «Клюква и арахис». Нежная кислинка клюквы и аромат арахиса прекрасно дополняют овсяные и кукурузные хлопья.

- SNAQ FABRIQ Батончик QWIKLER «Трюфель». Королевский десерт в молочном шоколаде без сахара. Для настоящих ценителей.

- SNAQ FABRIQ Драже с цельным арахисом, покрытые натуральным шоколадом и хрустящей глазурью без сахара QQ. Это новинка в области полезных сладостей! Без пальмового масла и сахара. Содержит клетчатку. Всего 9гр углеводов на порцию. Небольшая упаковка делает драже удобными для перекуса на работе и в дороге.

- BOMBBAR Печенье протеиновое низкокалорийное «Творожное». Это легкое низкокалорийное печенье без муки и сахара. Преимущества: 25% белка, минимум калорий.

- BOMBBAR Батончик протеиновый в шоколаде «Малиновый сорбет». 25% белка, много клетчатки, покрыт натуральным молочным шоколадом. Прекрасной вкус ароматной спелой малины.

- CHIKALAB Двойная вафля с начинкой «Сливочно-ореховый десерт». Хрустящее лакомство с восхитительной молочно-ореховой начинкой с фундуком, покрытое молочным шоколадом.

Все батончики изготовлены из натуральных и одобренных ингредиентов, по многочисленным отзывам обладают прекрасным вкусом, но не содержат сахар. В этом главный секрет трендовых, «правильных» подарков.

Надо полагать, что мужчины не откажутся от такого подарка на 23 февраля. Тем более, что и сам праздник зарождался как День Красного подарка и лучшим красноармейцы считали сладости, помогающие утолить голод при больших нагрузках. Праздник и дату учредили законодательно, и традиция дарить подарки всем мужчинам закрепилась – ведь все они защитники отечества и своих любимых. Представляете, как бы мужчины обрадовались век назад набору Mini Bombbar? Поверьте, сейчас радости будет не меньше.

Ну а в Международный женский день 8 марта лучшего сувенира и вовсе не сыскать. Дамы избегают лишних калорий, но при этом почти все остаются сладкоежками. Вот тут и выручит здоровая продукция от Bombbar. Как говорила персонаж одного популярного мультфильма: «Дарить нужно сладкое. Ведь оно имеет свойство быстро заканчиваться и сладкое можно дарить всегда!». Тем более, полезные сладости без сахара от Bombbar. Сладких вам праздников!