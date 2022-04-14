Пасха из творога со сгущенным молоком, цукатами и курагой

творог 450 гр.

курага 15 шт.

куриные яйца 2 шт. (желтки)

вода 50 мл.

сгущённое молоко 150 гр.

крахмал 2 ст.л. (25 гр. )

сливочное масло 150 гр.

ванильный сахар 1 ч.л.

цукаты

рецепт приготовления

Начинаем приготовление и выливаем в сотейник пятьдесят миллилитров воды, затем выкладываем в него два яичных желтка и перемешиваем до однородности, после чего добавляем в сотейник сто пятьдесят граммов сгущенного молока и хорошо перемешиваем между собой все ингредиенты до однородной массы.

Ставим сотейник на плиту и постоянно перемешивая готовим молочную основу на малом огне плиты, затем высыпаем в сотейник две столовых ложки крахмала и продолжая постоянно перемешивать завариваем молочную основу до состояния густой и глянцевой однородной массы, после чего снимаем сотейник с плиты и даем ей остыть.

Выкладываем в глубокую миску сто пятьдесят граммов размягченного сливочного масла, затем высыпаем в нее одну чайную ложку ванильного сахара и взбиваем миксером до однородной массы.

Частями добавляем в миску со сливочным маслом остывшую молочную основу и перемешиваем миксером до воздушной однородной массы.

Выкладываем в объемную миску четыреста пятьдесят граммов жирного творога и измельчаем творог погруженным в него блендером до однородной массы, затем добавляем в миску по одной столовой ложке молочной основы и равномерно ее, распределяя, перемешиваем до однородной массы.

Выкладываем в миску с творожной массой предварительно замоченную в воде и мелко нарезанную курагу, после чего перемешиваем между собой все ингредиенты до однородности.

Прикрываем подходящую форму для приготовления пасхи влажной и сложенной в два слоя марлей, после чего плотно ее заполняем приготовленной творожной массой и ставим в холодильник на два-три часа.

По прошествии времени достаем пасху из холодильника и ставим на тарелку, после чего освобождаем приготовленную праздничную пасху от формы и украшаем по вкусу цукатами.

Кушать подано!