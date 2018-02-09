Ватрушка «Ярмарка»

Ингредиенты:

Масло сливочное 40 г

Какао-порошок 25 г

Сода пищевая 0,5 ч.л.

Сахар 300 г

Соль 2 щеп.

Мука пшеничная 160 г

Сметана 200 г

Яйца куриные 5 шт

Сахар ванильный 1 ч.л.

Крупа манная 25 г

Цукаты 120 г

Творог 500 г

Это разновидность наливной ватрушки из шоколадного теста с творожной начинкой. Разноцветные цукаты придают нарядный, «ярмарочный» вид.

Для ватрушки потребуется полкило мягкого творога, без крупинок. Цукаты взяла 120 г, но потом решила вдвое уменьшить норму, к тому же разрезала их на более мелкие кусочки. Все-таки хотела немного не то, так что в следующий раз буду класть целиком и все 120 г.

Творог размять при помощи вилки, добавить 3 яйца, перемешать. Добавить 200 г сахара (можно чуть меньше, кто любит, чтобы было не сильно сладко), половину чайной ложки ванильного сахара и 1 небольшую щепотку соли. Перемешать. Затем добавить манную крупу, перемешать и отставить в сторону.

Для шоколадного теста взбить 2 яйца, 100 г сахара, добавить сметану и сливочное масло (его нужно растопить и остудить до комнатной температуры). Просеять в миску с яичной массой муку, какао-порошок и соду. Перемешать. Готовое шоколадное тесто перелить в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой.

Творожную начинку взбить блендером, так она будет более однородной и нежной.В творожную начинку добавить цукаты, перемешать и вылить начинку в серединку шоколадного теста. Бока ватрушки таким образом сформируются под вытеснением теста начинкой, результат всегда будет разным, т.к. тесто внутри будет расходится по разному.

Поставить ватрушку в ХОЛОДНУЮ духовку, затем включить на 180 градусов и выпекать 45 минут, может чуть больше, у кого какая духовка. Творожная начинка должна пружинить, это критерий готовности. Вынуть из духовки, вынуть из формы, дать остыть в перевернутом виде (тестом кверху), чтобы низ не размок, затем уже остудить на решетке в обычном виде. Подавать лучше в охлажденном виде.

Каждый порционный кусочек можно украсить готовыми карамельными украшениями.