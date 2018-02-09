Четыре вкуса

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Блины на молоке с ароматом капучино

Блины на молоке Капучино

Пока готовила, два раза прерывалась на кофе, – так они пахли. И в готовом виде блинчики не разочаровали. Попробуем?

Правила приготовления очень простые:

  • Молоко и яйца должны быть комнатной температуры
  • Перед приготовлением готовое блинное тесто должно постоять 20-30 минут
  • Сахар не добавляем, он есть в составе пакетиков с кофе

Продукты:

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  • Яйцо – 1 шт. (одно большое или два маленьких)
  • Мука пшеничная – 3/4 стакана (примерно 180 -190мл по объему )
  • Молоко – 1 стакан (250мл)
  • 2 пакетика растворимого «Капучино» (по 12 г) примерно 2 ст. ложки
  • Соль – щепотка
  • Масло растительное рафинированное -1-2 ст. ложки (чтобы каждый раз не смазывать сковороду)

Для смазывания блинчиков, как бы начинка:

  • Молоко сгущенное – 3-4 ст. ложки
  • Кофе растворимый – 1-2 ч.л (вместо кофе можно добавить какао)

Приготовление

  1. Яйцо взбить с щепоткой соли, добавить молоко и кофе.
  2. Муку просеять в отдельную посуду , влить в нее яично –кофейную смесь, , тщательно перемешать до однородности.2015-02-19_081619Не забываем при этом, наслаждаться «убойными» ароматами кофе и ванилина.
  3. В полученную густую смесь добавляем масло, опять все перемешиваем и разводим молоком. Вот такая красота получается:2015-02-19_081718
  4. Даем тесту постоять 20-30 минут для набухания клейковины.
  5. Выпекаем блины на хорошо разогретой сковороде, которую смазываем только один раз в самом начале.
  6. Блинчики выпекаются легко, их толщину вы регулируете сами. Из этого теста можно приготовить как довольно тонкие, так и более плотные блинчики.
  7. Блинчики на молоке «Капучино» получаются очень приятного кофейного цвета с симпатичными коричневыми пятнышками.2015-02-19_081817Сначала я планировала к ним приготовить творожную начинку, но потом, уступая пожеланиям компании, готовящейся дегустировать, решила все оставить в кофейном вкусе.
  8. В сгущенное молоко (примерно 3 ст. ложки) добавляем 1-2 ч. ложки растворимого кофе.
  9. Смазываем остывшие блинчики2015-02-19_081912и складываем их треугольниками.2015-02-19_081950Два раза.2015-02-19_082015Сын , почему то , с детства называет этот способ «самолетик»2015-02-19_082037

Попробуйте приготовить эти замечательные кофейные блинчики, это очень вкусно, домашние обязательно попросят повторить на «бис» это кофейное удовольствие!

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