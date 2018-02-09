Блины на молоке с ароматом капучино

Пока готовила, два раза прерывалась на кофе, – так они пахли. И в готовом виде блинчики не разочаровали. Попробуем?

Правила приготовления очень простые:

Молоко и яйца должны быть комнатной температуры

Перед приготовлением готовое блинное тесто должно постоять 20-30 минут

Сахар не добавляем, он есть в составе пакетиков с кофе

Продукты:

Яйцо – 1 шт. (одно большое или два маленьких)

Мука пшеничная – 3/4 стакана (примерно 180 -190мл по объему )

Молоко – 1 стакан (250мл)

2 пакетика растворимого «Капучино» (по 12 г) примерно 2 ст. ложки

Соль – щепотка

Масло растительное рафинированное -1-2 ст. ложки (чтобы каждый раз не смазывать сковороду)

Для смазывания блинчиков, как бы начинка:

Молоко сгущенное – 3-4 ст. ложки

Кофе растворимый – 1-2 ч.л (вместо кофе можно добавить какао)

Приготовление

Яйцо взбить с щепоткой соли, добавить молоко и кофе. Муку просеять в отдельную посуду , влить в нее яично –кофейную смесь, , тщательно перемешать до однородности. Не забываем при этом, наслаждаться «убойными» ароматами кофе и ванилина. В полученную густую смесь добавляем масло, опять все перемешиваем и разводим молоком. Вот такая красота получается: Даем тесту постоять 20-30 минут для набухания клейковины. Выпекаем блины на хорошо разогретой сковороде, которую смазываем только один раз в самом начале. Блинчики выпекаются легко, их толщину вы регулируете сами. Из этого теста можно приготовить как довольно тонкие, так и более плотные блинчики. Блинчики на молоке «Капучино» получаются очень приятного кофейного цвета с симпатичными коричневыми пятнышками. Сначала я планировала к ним приготовить творожную начинку, но потом, уступая пожеланиям компании, готовящейся дегустировать, решила все оставить в кофейном вкусе. В сгущенное молоко (примерно 3 ст. ложки) добавляем 1-2 ч. ложки растворимого кофе. Смазываем остывшие блинчики и складываем их треугольниками. Два раза. Сын , почему то , с детства называет этот способ «самолетик»

Попробуйте приготовить эти замечательные кофейные блинчики, это очень вкусно, домашние обязательно попросят повторить на «бис» это кофейное удовольствие!