Блины на молоке с ароматом капучино

Пока готовила, два раза прерывалась на кофе, – так они пахли. И в готовом виде блинчики не разочаровали. Попробуем?
Правила приготовления очень простые:
- Молоко и яйца должны быть комнатной температуры
- Перед приготовлением готовое блинное тесто должно постоять 20-30 минут
- Сахар не добавляем, он есть в составе пакетиков с кофе
Продукты:
- Яйцо – 1 шт. (одно большое или два маленьких)
- Мука пшеничная – 3/4 стакана (примерно 180 -190мл по объему )
- Молоко – 1 стакан (250мл)
- 2 пакетика растворимого «Капучино» (по 12 г) примерно 2 ст. ложки
- Соль – щепотка
- Масло растительное рафинированное -1-2 ст. ложки (чтобы каждый раз не смазывать сковороду)
Для смазывания блинчиков, как бы начинка:
- Молоко сгущенное – 3-4 ст. ложки
- Кофе растворимый – 1-2 ч.л (вместо кофе можно добавить какао)
Приготовление
- Яйцо взбить с щепоткой соли, добавить молоко и кофе.
- Муку просеять в отдельную посуду , влить в нее яично –кофейную смесь, , тщательно перемешать до однородности.Не забываем при этом, наслаждаться «убойными» ароматами кофе и ванилина.
- В полученную густую смесь добавляем масло, опять все перемешиваем и разводим молоком. Вот такая красота получается:
- Даем тесту постоять 20-30 минут для набухания клейковины.
- Выпекаем блины на хорошо разогретой сковороде, которую смазываем только один раз в самом начале.
- Блинчики выпекаются легко, их толщину вы регулируете сами. Из этого теста можно приготовить как довольно тонкие, так и более плотные блинчики.
- Блинчики на молоке «Капучино» получаются очень приятного кофейного цвета с симпатичными коричневыми пятнышками.Сначала я планировала к ним приготовить творожную начинку, но потом, уступая пожеланиям компании, готовящейся дегустировать, решила все оставить в кофейном вкусе.
- В сгущенное молоко (примерно 3 ст. ложки) добавляем 1-2 ч. ложки растворимого кофе.
- Смазываем остывшие блинчикии складываем их треугольниками.Два раза.Сын , почему то , с детства называет этот способ «самолетик»
Попробуйте приготовить эти замечательные кофейные блинчики, это очень вкусно, домашние обязательно попросят повторить на «бис» это кофейное удовольствие!
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