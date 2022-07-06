Готовим красную рыбу в сырном соусе

Ингредиенты

красная рыба (любая) - 400 гр.

плавленый сырок - 70 гр.

сливки 10% - 100 мл.

черри - 80 гр.

соль - 1/2 ч.л.

лимонный перец - 1 ч.л.

черный молотый перец - 1 ч.л.

итальянские травы - 1 ч.л.

оливковое масло - 20 мл.

укроп - 1 веточка

Рецепт приготовления

Красную рыбу берем любую.

На небольшом количестве оливкового масла обжариваем кусочки рыбы на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Обжаренную рыбу выкладываем на тарелку.

В это же масло, где обжаривалась рыба, закладываем нарезанные на половинки помидоры черри, обжариваем помидоры на среднем огне пару минут.

Черри заливаем теплыми 10% сливками, солим по вкусу, перчим, добавляем специи и сюда же добавляем натертый на мелкой терке плавленый сыр (который идет брикетом)

Как только масса нагрелась и сыр расплавился, кусочки рыбы возвращаем в сковороду с сырным соусом, с момента закипания сырного соуса тушим рыбу пару минут.

Кушать подано!