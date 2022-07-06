Готовим красную рыбу в сырном соусе

Ингредиенты
красная рыба (любая) - 400 гр.
плавленый сырок - 70 гр.
сливки 10% - 100 мл.
черри - 80 гр.
соль - 1/2 ч.л.
лимонный перец - 1 ч.л.
черный молотый перец - 1 ч.л.
итальянские травы - 1 ч.л.
оливковое масло - 20 мл.
укроп - 1 веточка
Рецепт приготовления
Красную рыбу берем любую.
На небольшом количестве оливкового масла обжариваем кусочки рыбы на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.
Обжаренную рыбу выкладываем на тарелку.
В это же масло, где обжаривалась рыба, закладываем нарезанные на половинки помидоры черри, обжариваем помидоры на среднем огне пару минут.
Черри заливаем теплыми 10% сливками, солим по вкусу, перчим, добавляем специи и сюда же добавляем натертый на мелкой терке плавленый сыр (который идет брикетом)
Как только масса нагрелась и сыр расплавился, кусочки рыбы возвращаем в сковороду с сырным соусом, с момента закипания сырного соуса тушим рыбу пару минут.
Кушать подано!
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