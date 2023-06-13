Рецепт творожной пасты с вишней и шоколадом

Масло заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким.

Вишня у меня вяленая, она почти не красит творог.

Но вполне подойдёт свежая (или замороженная) вишня, только её нужно будет откинуть на дуршлаг, чтобы стёк сок.

Вишню нарезать кусочками.

Шоколад натереть на терке.

Шоколад лучше использовать черный, он не растает в творожной массе как молочный шоколад.

Творог пробить блендером вместе со сметаной, сахаром и сливочным маслом.

Сахар кладите по вкусу, но не забывайте, что шоколад и вишня сладкие.

Добавить в творожную пышную массу вишню и шоколад.

Кушать подано!