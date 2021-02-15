Ленивый пирог из лаваша с курицей и сыром

1. Нарезаем мясо не большими кусочками, трем на крупной терке сыр, нарезаем лук, в отдельной миске взбиваем вилкой яйца.

2. Нарезаем лаваш, добавляем все остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.

3. Эту массу выкладываем на сковороду с растительным маслом, ровняем, накрываем крышкой и готовим на маленьком огне до золотистой корочки с двух сторон .Переворачиваем с помощью тарелки, обжариваем по 10 минут с каждой стороны.

И пирог готов!

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