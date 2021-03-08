Свекольные блины

Ингредиенты

свекла - 1 шт.

свекольный отвар - 250 мл.

майонез - 2 ст.

сахар - 1 ч.

куриное яйцо - 2 шт.

цельнозерновая мука - 100 гр.

ржаная мука - 50 гр.

разрыхлитель - 1 ч.

соль - 0,5 ч.

подсолнечное масло для смазки сковороды

курица для сервировки

Пошаговый рецепт приготовления

1. Свеклу необходимо заранее отварить. Я сделал это вечером. Тщательно промойте щеткой. Готовим «в погонах». Для блинов нам понадобится свекольный бульон, поэтому берем его, вынимая приготовленную до готовности свеклу. Положить измельченную свеклу в измельчитель, добавить майонез, яйца, 100 мл бульона и сахар.

2. Пробиваем. Если у кого-то нет измельчителя или блендера, можно натереть свеклу на мелкой терке.

3. Блины можно приготовить из цельнозерновой муки, но я добавлю ржаную. Можно использовать пшеницу. В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Вылейте в миску свекольно-майонезную смесь. Добавьте еще 150 мл бульона. Соединяем венчиком, немного взбивая.

4. Просейте муку в смесь. Делаем тесто. Тесто не должно быть густым. По консистенции она должна хорошо наливаться на сковороду ровным слоем без усилий.

5. Начинаем печь блины. Хорошо прогреваем сковороду и немного смазываем кисточкой и маслом для каждого блина. Вылить тесто ровным слоем. Моя сковорода Д-24 см.

Обжарить блинчик с одной стороны. Это быстро, потому что блины тонкие. Огонь на плите не потускнел.

6. Легко перевернуть и обжарить с другой стороны.

7. Из этого количества теста получилось 7 кусков тонких блинов Д-24 см.

8. Они такие красивые.

9. В оладьи хорошо завернуть мясо или котлету. Сегодня сделаю для них куриные окорочка на гриле.