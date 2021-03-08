Свекольные блины

Ингредиенты
свекла - 1 шт.
свекольный отвар - 250 мл.
майонез - 2 ст.
сахар - 1 ч.
куриное яйцо - 2 шт.
цельнозерновая мука - 100 гр.
ржаная мука - 50 гр.
разрыхлитель - 1 ч.
соль - 0,5 ч.
подсолнечное масло для смазки сковороды
курица для сервировки
Пошаговый рецепт приготовления
1. Свеклу необходимо заранее отварить. Я сделал это вечером. Тщательно промойте щеткой. Готовим «в погонах». Для блинов нам понадобится свекольный бульон, поэтому берем его, вынимая приготовленную до готовности свеклу. Положить измельченную свеклу в измельчитель, добавить майонез, яйца, 100 мл бульона и сахар.
2. Пробиваем. Если у кого-то нет измельчителя или блендера, можно натереть свеклу на мелкой терке.
3. Блины можно приготовить из цельнозерновой муки, но я добавлю ржаную. Можно использовать пшеницу. В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Вылейте в миску свекольно-майонезную смесь. Добавьте еще 150 мл бульона. Соединяем венчиком, немного взбивая.
4. Просейте муку в смесь. Делаем тесто. Тесто не должно быть густым. По консистенции она должна хорошо наливаться на сковороду ровным слоем без усилий.
5. Начинаем печь блины. Хорошо прогреваем сковороду и немного смазываем кисточкой и маслом для каждого блина. Вылить тесто ровным слоем. Моя сковорода Д-24 см.Обжарить блинчик с одной стороны. Это быстро, потому что блины тонкие. Огонь на плите не потускнел.
6. Легко перевернуть и обжарить с другой стороны.
7. Из этого количества теста получилось 7 кусков тонких блинов Д-24 см.
8. Они такие красивые.
9. В оладьи хорошо завернуть мясо или котлету. Сегодня сделаю для них куриные окорочка на гриле.
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