Четыре вкуса

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Свекольные блины

Фото к рецепту: Свекольные блины #масленица2021

Ингредиенты 

свекла - 1 шт. 
свекольный отвар - 250 мл. 
майонез - 2 ст. 
сахар - 1 ч. 
куриное яйцо - 2 шт. 
цельнозерновая мука - 100 гр. 
ржаная мука - 50 гр. 
разрыхлитель - 1 ч. 
соль - 0,5 ч. 
подсолнечное масло для смазки сковороды 
курица для сервировки 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Свеклу необходимо заранее отварить. Я сделал это вечером. Тщательно промойте щеткой. Готовим «в погонах». Для блинов нам понадобится свекольный бульон, поэтому берем его, вынимая приготовленную до готовности свеклу. Положить измельченную свеклу в измельчитель, добавить майонез, яйца, 100 мл бульона и сахар. 

2. Пробиваем. Если у кого-то нет измельчителя или блендера, можно натереть свеклу на мелкой терке. 

3. Блины можно приготовить из цельнозерновой муки, но я добавлю ржаную. Можно использовать пшеницу. В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Вылейте в миску свекольно-майонезную смесь. Добавьте еще 150 мл бульона. Соединяем венчиком, немного взбивая. 

4. Просейте муку в смесь. Делаем тесто. Тесто не должно быть густым. По консистенции она должна хорошо наливаться на сковороду ровным слоем без усилий. 

5. Начинаем печь блины. Хорошо прогреваем сковороду и немного смазываем кисточкой и маслом для каждого блина. Вылить тесто ровным слоем. Моя сковорода Д-24 см.

Обжарить блинчик с одной стороны. Это быстро, потому что блины тонкие. Огонь на плите не потускнел. 

6. Легко перевернуть и обжарить с другой стороны. 

7. Из этого количества теста получилось 7 кусков тонких блинов Д-24 см. 

8. Они такие красивые. 

9. В оладьи хорошо завернуть мясо или котлету. Сегодня сделаю для них куриные окорочка на гриле. 

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