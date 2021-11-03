Готовим зразы на сковороде

картофель - 1.5 кг.

фарш - 500 гр.

лук (крупный) - 1 шт.

мука - 100-200 гр.

соль

перец

растительное масло для жарки

Рецепт приготовления

Картофель отварите в подсоленной воде, пюрируйте и дайте остыть.

Пока картофель остывает нарежьте мелким кубиком лук и обжарьте да золотистого цвета, добавьте к луку на сковороду мясной фарш, соль, перец.

Хорошо перемешайте и обжарьте до испарения влаги.

В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо, муку и хорошо замесите.

Возмите небольшое количество пюре, выложитем на пакетик или пищевую пленку (так заворачивать удобнее).

В середину положите около 2 столовых ложек фарша и закройте края.

Сформируйте в удобную для вас форму и обжарьте на растительном масле на сковороде до золотистой корочки.

Подавайте со сметаной.