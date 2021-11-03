Готовим зразы на сковороде

Ингредиенты
картофель - 1.5 кг.
фарш - 500 гр.
лук (крупный) - 1 шт.
мука - 100-200 гр.
соль
перец
растительное масло для жарки
Рецепт приготовления
Картофель отварите в подсоленной воде, пюрируйте и дайте остыть.
Пока картофель остывает нарежьте мелким кубиком лук и обжарьте да золотистого цвета, добавьте к луку на сковороду мясной фарш, соль, перец.
Хорошо перемешайте и обжарьте до испарения влаги.
В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо, муку и хорошо замесите.
Возмите небольшое количество пюре, выложитем на пакетик или пищевую пленку (так заворачивать удобнее).
В середину положите около 2 столовых ложек фарша и закройте края.
Сформируйте в удобную для вас форму и обжарьте на растительном масле на сковороде до золотистой корочки.
Подавайте со сметаной.
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