Ставим варить картофель в "мундире". Паралельно варим рыбу для салата. 250 мл рассола из-под маринованных огурцов соединяем с водой в кастрюле, ставим на огонь, доводим до кипения и выкладываем туда рыбу. Варим рыбу до готовности.

Вынимаем её на тарелку, даём остыть немного, чтобы можно было её разобрать руками от косточек, если они в ней есть.