Говорят, что на этот Новый год на столах праздничных будет много рыбы. Предлагаю вам замечательный салат с рыбой, который хорош и тёплый, и остывший. Небольшой набор ингредиентов, но результат отличный и в этом нам поможет заправка, в состав которой входит хрен со сливками от HAAS.