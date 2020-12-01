Рыбный салат с хреном
Говорят, что на этот Новый год на столах праздничных будет много рыбы. Предлагаю вам замечательный салат с рыбой, который хорош и тёплый, и остывший. Небольшой набор ингредиентов, но результат отличный и в этом нам поможет заправка, в состав которой входит хрен со сливками от HAAS.
Ингредиенты для «Рыбный салат с хреном»:
Заправка
- Майонез — 3 ст. л.
- Хрен (со сливками от HAAS) — 1 ст. л.
Салат
- Рыба (любая рыба вами любимая) — 250 г
- Рассол (250 мл) — 1 стак.
- Вода (250 мл) — 1 стак.
- Огурец маринованный (небольшие, по вкусу) — 3 шт
- Картофель (средней величины) — 3 шт
- Зелень (рубленная зелень: укроп; петрушка; зелёный лук) — 2 ст. л.
- Перец черный (по вкусу, свежемолотый) — 0.25 ч. л.
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 3
Рецепт «Рыбный салат с хреном»:
Ставим варить картофель в "мундире". Паралельно варим рыбу для салата. 250 мл рассола из-под маринованных огурцов соединяем с водой в кастрюле, ставим на огонь, доводим до кипения и выкладываем туда рыбу. Варим рыбу до готовности.Вынимаем её на тарелку, даём остыть немного, чтобы можно было её разобрать руками от косточек, если они в ней есть.
Огурцы нарезаем произвольно, отправляем в салатник. Картофель очищаем от кожуры и нарезаем кубиком, отправляем к огурцам. Рыбу разбираем на волокна и сразу выкладываем в салатник. Добавляем заправку, зелень порезанную и перчим по вкусу свежемолотым перцем.
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