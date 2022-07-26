Четыре вкуса

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Вкусная жареная рыбка на мангале

Фото к рецепту: Рецепт жареной рыбки на мангале

Ингредиенты

  • скумбрия
  • соль
  • лимонный сок

Рецепт приготовления

Скумбрию помыли, разрезали вдоль брюха, чтобы "раскрыть" как книгу (не знаю, как это более понятно объяснить).

Посолили с двух сторон, сбрызнули лимонным соком и выложили на решетку для барбекю.

Жарим на мангале на углях.

Обязательно сперва выкладываем спинкой вниз.

Так как рыба жирная и если сперва выложить спинкой вверх - весь жир и соки будут интенсивно стекать на угли, будет очень много огня (его и так хватает, но будет еще больше) и рыба выйдет сухой.

Поэтому сперва жарим спинкой вниз до золотитстой корочки и только потом переворачиваем и жарим со второй стороны.

Жарим буквально минут 8-10, не дольше.

Иначе пересушите и будет уже не так вкусно.

Если в процессе жарки появляется огонь (а он в любом случае будет появляться), то сбрызгиваем его водой, чтобы он потух и не сжег рыбу.

Кушать подано!

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