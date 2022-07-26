Вкусная жареная рыбка на мангале

Ингредиенты
- скумбрия
- соль
- лимонный сок
Рецепт приготовления
Скумбрию помыли, разрезали вдоль брюха, чтобы "раскрыть" как книгу (не знаю, как это более понятно объяснить).
Посолили с двух сторон, сбрызнули лимонным соком и выложили на решетку для барбекю.
Жарим на мангале на углях.
Обязательно сперва выкладываем спинкой вниз.
Так как рыба жирная и если сперва выложить спинкой вверх - весь жир и соки будут интенсивно стекать на угли, будет очень много огня (его и так хватает, но будет еще больше) и рыба выйдет сухой.
Поэтому сперва жарим спинкой вниз до золотитстой корочки и только потом переворачиваем и жарим со второй стороны.
Жарим буквально минут 8-10, не дольше.
Иначе пересушите и будет уже не так вкусно.
Если в процессе жарки появляется огонь (а он в любом случае будет появляться), то сбрызгиваем его водой, чтобы он потух и не сжег рыбу.
Кушать подано!
Свежие комментарии