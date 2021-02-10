Шоколадно банановый десерт

Бездрожжевое слоёное тесто, его нужно заранее разморозить и затем раскатать как можно тоньше на небольшие прямоугольники. Теперь выкладываем начинку , это растопленный шоколад.После бананы нарезаем и кладе с верху шоколада.Заварачиваем тесто и делаем надрезы.Теперь выкладываем их на застеленный пергаментом противень и ставим выпекаться в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 18-20 минут.В конце посыпаем сахарной пудрой.