Четыре вкуса

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Шоколадно банановый десерт

Фото к рецепту: Шоколадно банановый десерт.

Ингредиенты

  • слоёное тесто - 500 гр.
  • сахар - 50 гр.
  • шоколад молочный - 150 гр.
  • бананы - 3 шт.
  • сахарная пудра - 10 гр.

Пошаговый рецепт приготовления

Бездрожжевое слоёное тесто, его нужно заранее разморозить и затем раскатать как можно тоньше на небольшие прямоугольники. Теперь выкладываем начинку , это растопленный шоколад.После бананы нарезаем и кладе с верху шоколада.Заварачиваем тесто и делаем надрезы.Теперь выкладываем их на застеленный пергаментом противень и ставим выпекаться в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 18-20 минут.В конце посыпаем сахарной пудрой.

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