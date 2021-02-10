Шоколадно банановый десерт

Ингредиенты
- слоёное тесто - 500 гр.
- сахар - 50 гр.
- шоколад молочный - 150 гр.
- бананы - 3 шт.
- сахарная пудра - 10 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
Бездрожжевое слоёное тесто, его нужно заранее разморозить и затем раскатать как можно тоньше на небольшие прямоугольники. Теперь выкладываем начинку , это растопленный шоколад.После бананы нарезаем и кладе с верху шоколада.Заварачиваем тесто и делаем надрезы.Теперь выкладываем их на застеленный пергаментом противень и ставим выпекаться в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 18-20 минут.В конце посыпаем сахарной пудрой.
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