Маринуем краснокочанную капусту

Ингредиенты
краснокочанная капуста - 1 кочан (~ 1 кг)
морковь - 1 шт.
чеснок - 5 зубчиков
маринад:
вода - 1 л/
соль - 2 ч.л.
сахар - 2 ст.л.
уксус 6 % - 2 ст.л.
чёрный перец горошком - 1 ч.л.
лавровый лист - 3 шт.
Рецепт приготовления
Краснокочанную капусту освободить от увядших листьев, вымыть.
Нарезать капусту тонкой соломкой.
Морковь почистить, вымыть, обсушить, нарезать тонкой соломкой.
Капусту и морковь выложить в кастрюлю, перемешать, слегка помять руками.
Чеснок почистить, нарезать тонкими пластинами.
Добавить чеснок в кастрюлю к овощам.
Приготовить маринад.
В кастрюлю налить воды, положить соль, сахар, лавровый лист, чёрный перец горошком.
Нагревать, перемешивая, довести до кипения.
Влить уксус, варить 2 минуты, выключить огонь.
Горячим маринадом залить капусту с овощами.
Накрыть кастрюлю крышкой.
Держать в тепле 2 суток, затем вынести и хранить в прохладном месте.
Капусту отжать от маринада, выложить на тарелку.
По желанию можно полить капусту растительным маслом, посыпать нарезанным репчатым или зелёным луком.
Подать капусту к столу.
Кушать подано!
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