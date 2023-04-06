Маринуем краснокочанную капусту

Краснокочанную капусту освободить от увядших листьев, вымыть.

Нарезать капусту тонкой соломкой.

Морковь почистить, вымыть, обсушить, нарезать тонкой соломкой.

Капусту и морковь выложить в кастрюлю, перемешать, слегка помять руками.

Чеснок почистить, нарезать тонкими пластинами.

Добавить чеснок в кастрюлю к овощам.

Приготовить маринад.

В кастрюлю налить воды, положить соль, сахар, лавровый лист, чёрный перец горошком.

Нагревать, перемешивая, довести до кипения.

Влить уксус, варить 2 минуты, выключить огонь.

Горячим маринадом залить капусту с овощами.

Накрыть кастрюлю крышкой.

Держать в тепле 2 суток, затем вынести и хранить в прохладном месте.

Капусту отжать от маринада, выложить на тарелку.

По желанию можно полить капусту растительным маслом, посыпать нарезанным репчатым или зелёным луком.

Подать капусту к столу.

Кушать подано!