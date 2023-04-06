Четыре вкуса

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Маринуем краснокочанную капусту

Фото к рецепту: Маринованная краснокочанная капуста

Ингредиенты

краснокочанная капуста - 1 кочан (~ 1 кг)

морковь - 1 шт.

чеснок - 5 зубчиков

маринад:

вода - 1 л/

соль - 2 ч.л.

сахар - 2 ст.л.

уксус 6 % - 2 ст.л.

чёрный перец горошком - 1 ч.л.

лавровый лист - 3 шт.

Рецепт приготовления

Краснокочанную капусту освободить от увядших листьев, вымыть.

Нарезать капусту тонкой соломкой.

Морковь почистить, вымыть, обсушить, нарезать тонкой соломкой.

Капусту и морковь выложить в кастрюлю, перемешать, слегка помять руками.

Чеснок почистить, нарезать тонкими пластинами.

Добавить чеснок в кастрюлю к овощам.

Приготовить маринад.

В кастрюлю налить воды, положить соль, сахар, лавровый лист, чёрный перец горошком.

Нагревать, перемешивая, довести до кипения.

Влить уксус, варить 2 минуты, выключить огонь.

Горячим маринадом залить капусту с овощами.

Накрыть кастрюлю крышкой.

Держать в тепле 2 суток, затем вынести и хранить в прохладном месте.

Капусту отжать от маринада, выложить на тарелку.

По желанию можно полить капусту растительным маслом, посыпать нарезанным репчатым или зелёным луком.

Подать капусту к столу.

Кушать подано!

Фото рецепта

Маринованная краснокочанная капуста: шаг 1Маринованная краснокочанная капуста: шаг 2Маринованная краснокочанная капуста: шаг 3Маринованная краснокочанная капуста: шаг 4Маринованная краснокочанная капуста: шаг 5Маринованная краснокочанная капуста: шаг 6Маринованная краснокочанная капуста: шаг 7
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