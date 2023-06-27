Готовим сырные булочки

В теплое молоко всыпаем дрожжи и сахар 1 ч.л. и отставляем на 5 минут в сторону.

За это время дрожжи активируются.

В глубокой миске смешиваем дрожжевой раствор, яйцо, соль,сахар-1 ч.л. и растительное масло.

Постепенно вводим муку(может уйти меньше) и замешиваем тесто.

Накрываем миску с тестом пленкой ставим в микроволновку рядом со стаканом с горячей водой примерно на 1.5 часа.

Или просто накрываем миску полотенцем и ставим в теплое место.

Натираем сыр на мелкой терке.

Раскатываем пласт теста.

Выкладываем сверху кусочки сливочного масла и посыпаем сверху, немного отступая от края.

Скручиваем в рулет.

Формируем круглые булочки, защипываем бока и укладываем на противень(с пергаментом).

Ножом делаем надрезы не до конца посередине и немного оттягиваем бока в стороны.

Кушать подано!