Готовим сырные булочки

Ингредиенты
- 150 мл. молока
- 150 мл. теплой воды
- 1 яйцо
- 2 ч.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 2 ст.л. растит.масла
- 400-500 гр. муки
- 1 ч.л. дрожжей
- 200 гр. сыра
- 20 гр. слив. масла
Рецепт приготовления
В теплое молоко всыпаем дрожжи и сахар 1 ч.л. и отставляем на 5 минут в сторону.
За это время дрожжи активируются.
В глубокой миске смешиваем дрожжевой раствор, яйцо, соль,сахар-1 ч.л. и растительное масло.
Постепенно вводим муку(может уйти меньше) и замешиваем тесто.
Накрываем миску с тестом пленкой ставим в микроволновку рядом со стаканом с горячей водой примерно на 1.5 часа.
Или просто накрываем миску полотенцем и ставим в теплое место.
Натираем сыр на мелкой терке.
Раскатываем пласт теста.
Выкладываем сверху кусочки сливочного масла и посыпаем сверху, немного отступая от края.
Скручиваем в рулет.
Формируем круглые булочки, защипываем бока и укладываем на противень(с пергаментом).
Ножом делаем надрезы не до конца посередине и немного оттягиваем бока в стороны.
Кушать подано!
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