Шведские пирожные без выпечки

Ингредиенты

овсянка - 150 гр.

сахар - 100-150 гр.

какао - 3-4 столовые ложки

соль - щепотка

красный перец - щепотка

сливочное масло - 100 гр. (или кокос для веганской версии)

крепкий кофе - 2 ст.

кокосовая стружка - 20 гр.

Пошаговый рецепт приготовления

В кастрюлю высыпаем овсяные хлопья (подсушиваем) и отправляем сушиться на несколько минут.

Средний огонь.

Тем временем отправляем в миску сахар, какао, щепотку соли, щепотку красного перца и размягченное масло, предварительно нарезанное кубиками.

В веганской версии кокосовое масло можно заменить маслом.

Отправляем в эту же миску по 2 столовые ложки крепкого кофе и сушеной овсянки.

Все хорошо вымешиваем ложкой.

При необходимости в конце доливаем немного воды или кофе.

Сформируйте шарики руками и скатайте их в кокосовой стружке.

Подаем к чаю или к чему-нибудь поинтереснее. Приятного аппетита! :)

Дополнительная информация

Что приготовить на День святого Валентина: Невероятные шоколадные шарики из Швеции. Десерт, который готовится всего за 5 минут и из простых ингредиентов, но выглядит как торт из дорогой кондитерской. Плюс постная версия для веганских половинок.

Приятного аппетита!