Шведские пирожные без выпечки

Ингредиенты
овсянка - 150 гр.
сахар - 100-150 гр.
какао - 3-4 столовые ложки
соль - щепотка
красный перец - щепотка
сливочное масло - 100 гр. (или кокос для веганской версии)
крепкий кофе - 2 ст.
кокосовая стружка - 20 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
В кастрюлю высыпаем овсяные хлопья (подсушиваем) и отправляем сушиться на несколько минут.
Средний огонь.
Тем временем отправляем в миску сахар, какао, щепотку соли, щепотку красного перца и размягченное масло, предварительно нарезанное кубиками.
В веганской версии кокосовое масло можно заменить маслом.
Отправляем в эту же миску по 2 столовые ложки крепкого кофе и сушеной овсянки.
Все хорошо вымешиваем ложкой.
При необходимости в конце доливаем немного воды или кофе.
Сформируйте шарики руками и скатайте их в кокосовой стружке.
Подаем к чаю или к чему-нибудь поинтереснее. Приятного аппетита! :)
Дополнительная информация
Что приготовить на День святого Валентина: Невероятные шоколадные шарики из Швеции. Десерт, который готовится всего за 5 минут и из простых ингредиентов, но выглядит как торт из дорогой кондитерской. Плюс постная версия для веганских половинок.Приятного аппетита!
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