Четыре вкуса

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Шведские пирожные без выпечки

Фото к рецепту: Шведские пирожные без выпечки

Ингредиенты 

овсянка - 150 гр. 
сахар - 100-150 гр. 
какао - 3-4 столовые ложки 
соль - щепотка 
красный перец - щепотка 
сливочное масло - 100 гр. (или кокос для веганской версии) 
крепкий кофе - 2 ст. 
кокосовая стружка - 20 гр. 

Пошаговый рецепт приготовления 

В кастрюлю высыпаем овсяные хлопья (подсушиваем) и отправляем сушиться на несколько минут. 
Средний огонь. 
Тем временем отправляем в миску сахар, какао, щепотку соли, щепотку красного перца и размягченное масло, предварительно нарезанное кубиками. 
В веганской версии кокосовое масло можно заменить маслом. 
Отправляем в эту же миску по 2 столовые ложки крепкого кофе и сушеной овсянки. 
Все хорошо вымешиваем ложкой. 
При необходимости в конце доливаем немного воды или кофе. 
Сформируйте шарики руками и скатайте их в кокосовой стружке. 
Подаем к чаю или к чему-нибудь поинтереснее. Приятного аппетита! :) 

Дополнительная информация 

Что приготовить на День святого Валентина: Невероятные шоколадные шарики из Швеции. Десерт, который готовится всего за 5 минут и из простых ингредиентов, но выглядит как торт из дорогой кондитерской. Плюс постная версия для веганских половинок.

Приятного аппетита! 

 

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