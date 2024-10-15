Сырники с сыром и творогом

Ингредиенты
- 400 г творога (5-9% жирности)
- 70 г полутвердого сыра
- 1 яйцо
- 6 ст.л. муки (4 в тесто, 2 для обсыпки)
- 1 ст.л. растительного масла
- соль – 2 щепотки
Рецепт приготовления
Добавить пару щепоток соли в творог, вбить яйца.
Много соли не стоит добавлять, особенно, если будете использовать соленый сыр.
Смешать творожную массу с яйцом и солью до однородности, интенсивно размешать вилкой.
Нарезать половину порции сыра на мелкие кусочки, вторую часть нарезать на небольшие пластины.
Смешать творожную массу с мелко нарезанным сыром до однородности.
Всыпать в тесто для сырников с творогом и сыром 4 ст. л. муки.
Смешать массу до однородности.
Творожное тесто должно формироваться в комок и быть однородным.
Если творог был жидким, можно добавить ещё 1 - 1.5 ст. л. муки.
Но много муки не добавляйте, чтобы не сделать сырники тугими.
Посыпать дощечку мукой и выложить столовой ложкой творожное тесто.
Сделать из теста лепешку.
Положить кусочек сыра на середину творожной массы, закрыть сыр с двух сторон и сформировать из массы сырник. Обвалять сырник в муке со всех сторон, придать форму.
Сформировать всё творожное тесто на сырники с начинкой из кусочков сыра.
Положить на дощечку с мукой.
Разогреть сковороду с толстым дном на среднем огне.
Смазать дно сковороды растительным маслом, прогреть и выложить сырники.
Обжарить сырники с каждой стороны до золотистой корочки 5-7 минут на огне чуть ниже среднего.
Подать сырники с творогом и сыром горячими.
Добавить немного сметаны.
Внутри каждого сырника приятно тянется расплавленный кусочек сыра.
На кухне после приготовления вкусный аромат сыра и зелени.
Такие сырники можно сделать заранее и разогреть перед приготовлением.
Также такие сырники можно заморозить впрок.
Кушать подано!
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