Сырники с сыром и творогом

Добавить пару щепоток соли в творог, вбить яйца.

Много соли не стоит добавлять, особенно, если будете использовать соленый сыр.

Смешать творожную массу с яйцом и солью до однородности, интенсивно размешать вилкой.

Нарезать половину порции сыра на мелкие кусочки, вторую часть нарезать на небольшие пластины.

Смешать творожную массу с мелко нарезанным сыром до однородности.

Всыпать в тесто для сырников с творогом и сыром 4 ст. л. муки.

Смешать массу до однородности.

Творожное тесто должно формироваться в комок и быть однородным.

Если творог был жидким, можно добавить ещё 1 - 1.5 ст. л. муки.

Но много муки не добавляйте, чтобы не сделать сырники тугими.

Посыпать дощечку мукой и выложить столовой ложкой творожное тесто.

Сделать из теста лепешку.

Положить кусочек сыра на середину творожной массы, закрыть сыр с двух сторон и сформировать из массы сырник. Обвалять сырник в муке со всех сторон, придать форму.

Сформировать всё творожное тесто на сырники с начинкой из кусочков сыра.

Положить на дощечку с мукой.

Разогреть сковороду с толстым дном на среднем огне.

Смазать дно сковороды растительным маслом, прогреть и выложить сырники.

Обжарить сырники с каждой стороны до золотистой корочки 5-7 минут на огне чуть ниже среднего.

Подать сырники с творогом и сыром горячими.

Добавить немного сметаны.

Внутри каждого сырника приятно тянется расплавленный кусочек сыра.

На кухне после приготовления вкусный аромат сыра и зелени.

Такие сырники можно сделать заранее и разогреть перед приготовлением.

Также такие сырники можно заморозить впрок.

Кушать подано!