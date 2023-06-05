Вкусный лимонад из клубники

Ингредиенты
- клубника — 300-400 гр.
- лимон — 1 шт.
- сахар — 50-60 гр.
- вода — 1 л.
- мята - по желанию
Рецепт приготовления
Ягоды клубники помыть, обсушить, оборвать хвостики.
Измельчить клубнику в пюре погружным блендером.
Лимон обдать кипятком, нарезать кусочками вместе со шкуркой и помять толкушкой, чтобы выделился сок.
Залить небольшим количеством кипятка и дать остыть.
Затем процедить через ситечко.
Смешать клубничное пюре с соком лимона, добавить сахар и воду.
Перемешать, слить в удобную бутыль и поставить в холодильник охладиться.
Если у вас найдётся мята, то можно добавите несколько размятых листиков, будет вкусно!
Пить подано!
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