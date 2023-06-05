Четыре вкуса

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Вкусный лимонад из клубники

Фото к рецепту: Клубничный лимонад

Ингредиенты

  • клубника — 300-400 гр.
  • лимон — 1 шт.
  • сахар — 50-60 гр.
  • вода — 1 л.
  • мята - по желанию

Рецепт приготовления

Ягоды клубники помыть, обсушить, оборвать хвостики.

Измельчить клубнику в пюре погружным блендером.

Лимон обдать кипятком, нарезать кусочками вместе со шкуркой и помять толкушкой, чтобы выделился сок.

Залить небольшим количеством кипятка и дать остыть.

Затем процедить через ситечко.

Смешать клубничное пюре с соком лимона, добавить сахар и воду.

Перемешать, слить в удобную бутыль и поставить в холодильник охладиться.

Если у вас найдётся мята, то можно добавите несколько размятых листиков, будет вкусно!

Пить подано!

Фото рецепта

Клубничный лимонад: шаг 1Клубничный лимонад: шаг 2Клубничный лимонад: шаг 3Клубничный лимонад: шаг 4Клубничный лимонад: шаг 5

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