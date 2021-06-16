Четыре вкуса

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Курица в сливочном соусе с шампанским

Фото к рецепту: Курица в сливочном соусе с шампанским

Ингредиенты

  • курица - у меня 2 голени, 2 крыла, 2 бедра
  • соль (2/3 ч.л. )
  • перец черный
  • хмели-сунели - 2/3 ч.л.
  • паприка сладкая - 1/4 ч.л.
  • корица
  • масло оливковое — 1 ст.л.
  • соус:
  • шампанское — 100 мл.
  • сливки (у меня 10% жирности) — 150 мл.
  • чеснок — 2 зуб.
  • соль
  • перец черный
  • горчица — 1 ст.л.

Рецепт приготовления

1. К курице добавьте соль, перец, хмели-сунели, паприку, корицу и оливковое масло.

Обмакните в этом составе каждый кусочек.

Накройте пищевой пленкой и оставьте минимум на 30 минут.

2. Раскаленную сковороду смажьте оливковым маслом и выложите курицу.

Обжарьте с двух сторон до румяной корочки.

3. Пока обжаривается курица, приготовьте соус.

Чеснок измельчите.

Добавьте к сливкам.

Добавьте горчицу.

Соль и перец черный по вкусу.

Перемешайте.

Достаньте курицу из сковороды, влейте туда шампанское и сливочный соус.

Перемешайте и дайте закипеть.

К соусу добавьте курицу, убавьте огонь до умеренного и накройте крышкой.

Тушите 15 минут.

Через 15 минут переверните каждый кусочек, накройте крышкой и тушите еще 15 минут до готовности курицы.

Кушать подано!

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