Курица в сливочном соусе с шампанским

Ингредиенты
- курица - у меня 2 голени, 2 крыла, 2 бедра
- соль (2/3 ч.л. )
- перец черный
- хмели-сунели - 2/3 ч.л.
- паприка сладкая - 1/4 ч.л.
- корица
- масло оливковое — 1 ст.л.
- соус:
- шампанское — 100 мл.
- сливки (у меня 10% жирности) — 150 мл.
- чеснок — 2 зуб.
- соль
- перец черный
- горчица — 1 ст.л.
Рецепт приготовления
1. К курице добавьте соль, перец, хмели-сунели, паприку, корицу и оливковое масло.
Накройте пищевой пленкой и оставьте минимум на 30 минут.
2. Раскаленную сковороду смажьте оливковым маслом и выложите курицу.
Обжарьте с двух сторон до румяной корочки.
3. Пока обжаривается курица, приготовьте соус.
Чеснок измельчите.
Добавьте к сливкам.
Добавьте горчицу.
Соль и перец черный по вкусу.
Перемешайте.
Достаньте курицу из сковороды, влейте туда шампанское и сливочный соус.
Перемешайте и дайте закипеть.
К соусу добавьте курицу, убавьте огонь до умеренного и накройте крышкой.
Тушите 15 минут.
Через 15 минут переверните каждый кусочек, накройте крышкой и тушите еще 15 минут до готовности курицы.
Кушать подано!
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