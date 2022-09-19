Рецепт маринованных арбузов на зиму

Ингредиенты
арбуз - 1,5 кг.
перец душистый горошек - 5 шт.
перец чёрный горошек - 10 шт.
маринад на 1 банку (3 л.):
вода - 1,5 л.
сахар - 3 ст.л. (90 гр. )
соль - 1 ст.л. (30 гр. )
уксусная эссенция (70%) - 2 ч.л. или сухой лимонной кислоты (12 гр. )
Рецепт приготовления
Для консервации нужно брать только каменную без добавок.
Банки моются содой или горчичным порошком, споласкиваются горячей водой и высушиваются в перевернутом виде.
Крышки обязательно нужно прокипятить 5 минут.
Арбуз помыть.
Нарезать половинку арбуза на треугольники или не очень крупные куски.
Кожуру срезать (можно и не срезать).
Уложить нарезанный арбуз в банки.
Наполнить банку кипятком, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.
Слить воду в кастрюлю.
Добавить сахар и соль.
Довести до кипения.
В банку добавить перец горошком и уксусную кислоту (или лимонную кислоту).
Залить арбузы маринадом, закатать банки и перевернуть их вверх дном.
В таком положении накрываем их одеялом и оставляем остывать.
Кушать подано!
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