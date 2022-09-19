Рецепт маринованных арбузов на зиму

Бизнес и финансы

Четыре вкуса

Ингредиенты

арбуз - 1,5 кг.

перец душистый горошек - 5 шт.

перец чёрный горошек - 10 шт.

маринад на 1 банку (3 л.):

вода - 1,5 л.

сахар - 3 ст.л. (90 гр. )

соль - 1 ст.л. (30 гр. )

уксусная эссенция (70%) - 2 ч.л. или сухой лимонной кислоты (12 гр. )

Рецепт приготовления

Для консервации нужно брать только каменную без добавок.

Банки моются содой или горчичным порошком, споласкиваются горячей водой и высушиваются в перевернутом виде.

Крышки обязательно нужно прокипятить 5 минут.

Арбуз помыть.

Нарезать половинку арбуза на треугольники или не очень крупные куски.

Кожуру срезать (можно и не срезать).

Уложить нарезанный арбуз в банки.

Наполнить банку кипятком, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.

Слить воду в кастрюлю.

Добавить сахар и соль.

Довести до кипения.

В банку добавить перец горошком и уксусную кислоту (или лимонную кислоту).

Залить арбузы маринадом, закатать банки и перевернуть их вверх дном.

В таком положении накрываем их одеялом и оставляем остывать.

Кушать подано!