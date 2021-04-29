Рецепт вкусных сырников из творога

Пошаговый рецепт приготовления

Используйте творог для сырников от 7% жирности или домашний.

В миску положите творог, добавьте сахар, ванилин, щепотку соли и яйцо. Перемешайте.

Затем положите муку 3 ст.л. и снова хорошо перемешайте.

Ложкой набираем немного творожной массы и руками скатываем шарик. Шарик слегка придавливаем руками и получается красивый, кругленький сырник.

Обваливаем в муке и кладем на доску, слегка посыпанную мукой.

У меня получилось 13 сырников.

В разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем сырники, предварительно стряхивая рукой лишнюю муку.

Обжариваем сырники на огне ниже среднего до золотистого цвета с двух сторон.

Готовые сырники выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подаем со сметанкой или вареньем.

Кушайте на здоровье!