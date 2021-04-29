Рецепт вкусных сырников из творога

Ингредиенты
- творог 500 гр.
- сахар 1,5-2 ст.л
- соль щепотка
- ванилин 1 гр.
- яйцо 1 шт.
- мука 3 ст.л. и для обваливания 2 ст.л.
- растительное масло для жарки
Пошаговый рецепт приготовления
Используйте творог для сырников от 7% жирности или домашний.
Затем положите муку 3 ст.л. и снова хорошо перемешайте.
Ложкой набираем немного творожной массы и руками скатываем шарик. Шарик слегка придавливаем руками и получается красивый, кругленький сырник.
Обваливаем в муке и кладем на доску, слегка посыпанную мукой.
У меня получилось 13 сырников.
В разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем сырники, предварительно стряхивая рукой лишнюю муку.
Обжариваем сырники на огне ниже среднего до золотистого цвета с двух сторон.
Готовые сырники выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подаем со сметанкой или вареньем.
Кушайте на здоровье!
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