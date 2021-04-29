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Рецепт вкусных сырников из творога

Фото к рецепту: Сырники, которые получаются всегда! рецепт сырников из творога/как приготовить сырники

Ингредиенты

  • творог 500 гр.
  • сахар 1,5-2 ст.л
  • соль щепотка
  • ванилин 1 гр.
  • яйцо 1 шт.
  • мука 3 ст.л. и для обваливания 2 ст.л.
  • растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт приготовления

Используйте творог для сырников от 7% жирности или домашний.

В миску положите творог, добавьте сахар, ванилин, щепотку соли и яйцо. Перемешайте.

Затем положите муку 3 ст.л. и снова хорошо перемешайте.

Ложкой набираем немного творожной массы и руками скатываем шарик. Шарик слегка придавливаем руками и получается красивый, кругленький сырник.

Обваливаем в муке и кладем на доску, слегка посыпанную мукой.

У меня получилось 13 сырников.

В разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем сырники, предварительно стряхивая рукой лишнюю муку.

Обжариваем сырники на огне ниже среднего до золотистого цвета с двух сторон.

Готовые сырники выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подаем со сметанкой или вареньем.

Кушайте на здоровье!

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